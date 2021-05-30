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檳榔打麻將聚7人 台中烏日警方查獲移裁罰
疫情嚴峻，台中市烏日警分局27日下午在大肚區查獲溫姓等5名男子及1名陳姓女子在檳榔攤內打麻將，違反室內5人以上聚會的三級警戒規定，經當場蒐證後，已將檳榔攤業者與打麻將等人，依規定函報衛生局依違反傳染病防治法裁罰。
警方上午指出，檳榔攤業者雖稱，現在不能出去，只是約朋友打打衛生麻將而已。但是室內群聚打麻將造成防疫破口，將依傳染病防制法第70條規定，處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請民眾避免非同住者的室內非必要聚會。
據指出，烏日警分局大肚分駐所27日下午接獲民眾報案，指有一群人在檳榔攤內打麻將、喝酒群聚，傳出麻將聲外，還有多人大笑聲。立即派多名警員到場取締，發現不到三坪的檳榔攤內竟聚集7名男女，有6名男子在麻將桌打牌、圍觀，其中溫姓男子全程未戴口罩，直到警方上門才戴上口罩，而1名女子正在包檳榔，桌上未發現現金。
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