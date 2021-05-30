快訊

直播／確診破7千！ 今天新增355例本土個案、11例死亡

短時強降雨來襲！彰投豪雨 14縣市大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檳榔打麻將聚7人 台中烏日警方查獲移裁罰

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

疫情嚴峻，台中市烏日警分局27日下午在大肚區查獲溫姓等5名男子及1名陳姓女子在檳榔攤內打麻將，違反室內5人以上聚會的三級警戒規定，經當場蒐證後，已將檳榔攤業者與打麻將等人，依規定函報衛生局依違反傳染病防治法裁罰。

警方上午指出，檳榔攤業者雖稱，現在不能出去，只是約朋友打打衛生麻將而已。但是室內群聚打麻將造成防疫破口，將依傳染病防制法第70條規定，處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請民眾避免非同住者的室內非必要聚會。

據指出，烏日警分局大肚分駐所27日下午接獲民眾報案，指有一群人在檳榔攤內打麻將、喝酒群聚，傳出麻將聲外，還有多人大笑聲。立即派多名警員到場取締，發現不到三坪的檳榔攤內竟聚集7名男女，有6名男子在麻將桌打牌、圍觀，其中溫姓男子全程未戴口罩，直到警方上門才戴上口罩，而1名女子正在包檳榔，桌上未發現現金。

台中市烏日警分局27日下午在大肚區一處檳榔攤內打麻將，聚集7人，依規定函報衛生局依違反傳染病防治法裁罰。圖／民眾提供
台中市烏日警分局27日下午在大肚區一處檳榔攤內打麻將，聚集7人，依規定函報衛生局依違反傳染病防治法裁罰。圖／民眾提供
台中市烏日警分局27日下午在大肚區一處檳榔攤內打麻將，聚集7人，依規定函報衛生局依違反傳染病防治法裁罰。圖／民眾提供
台中市烏日警分局27日下午在大肚區一處檳榔攤內打麻將，聚集7人，依規定函報衛生局依違反傳染病防治法裁罰。圖／民眾提供

延伸閱讀

水上鄉5名友人相約打麻將群聚 警方重罰屋主30萬元

罰不怕！南投5人室內聚賭打麻將 面臨30萬元重罰

在屋內群聚 大甲警方查獲屋內7男女有4人打麻將法辦

不甩禁令仍打麻將 高市4人遭舉發

相關新聞

基隆3死命案 老翁疑不滿早年分產不公、殺害哥哥和嫂嫂

基隆市林姓老翁兄弟疑因分產糾紛，弟弟今早涉嫌持刀殺死哥哥和嫂嫂後，疑畏罪跳樓身亡。全案由警方偵辦中。

暴雨積水釀災！ 溪湖車禍疑打水漂失控翻覆 駕駛人昏迷

彰化縣今天上午雨狂炸，溪湖鎮彰水路上午9點多也發生一起汽車疑似因積水而打水漂失控翻覆車禍，造成一名男駕駛昏迷送部立彰化醫...

竹市疫調小組變找足跡、接觸者 刑警跨界來「辦案」

新竹市目前累積確診個案14人，主要是透過疫調掌握確診者接觸者與足跡，才能成防守竹市疫情關鍵。市府指出，疫調中心成員橫跨警...

小吃店6人聚餐沒戴口罩 店家還設遠端監視避稽查

全國防疫進入三級警戒，外出須全程戴口罩，新竹縣政府也宣布縣內28類營業場所暫停營業及餐飲場所不得內用，並加強稽查，新湖警...

5旬越女半套性交易要價1700 「無罩」接客被逮

高雄市50歲阮姓越南籍女子，不懼三級防疫警戒的染疫風險，繼續接客從事性交易，在網路論壇招攬寂寞男客，高雄市苓雅分局成功派...

三重老翁騎單車準備過馬路 砂石車過彎輾過駛離現場

62歲盧姓司機今天清晨5時25分駕駛曳引砂石車，行經新北市三重區仁愛街與元信二街口右轉時，疑因內輪差視線盲點，輾到路旁自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。