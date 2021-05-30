檳榔打麻將聚7人 台中烏日警方查獲移裁罰

疫情嚴峻，台中市烏日警分局27日下午在大肚區查獲溫姓等5名男子及1名陳姓女子在檳榔攤內打麻將，違反室內5人以上聚會的三級警戒規定，經當場蒐證後，已將檳榔攤業者與打麻將等人，依規定函報衛生局依違反傳染病防治法裁罰。

警方上午指出，檳榔攤業者雖稱，現在不能出去，只是約朋友打打衛生麻將而已。但是室內群聚打麻將造成防疫破口，將依傳染病防制法第70條規定，處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請民眾避免非同住者的室內非必要聚會。