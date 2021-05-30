影／運將殺兄、嫂後尋短釀3死 計程車內筆記本吐露殺機

基隆市63歲林姓計程車司機，今早持水果刀涉嫌殺害82歲二哥、78歲二嫂後，疑畏罪尋短。警方在林的計程車中查獲沾染血跡的凶刀，並找到1本筆記本，裡面有林寫下對二哥的不滿字句；全案由檢警偵辦中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今早近9點，接獲被殺案老翁的媳婦報案，指她的公婆在堵南公墓附近被人殺傷倒地，流了許多血。消防局救護人員趕抵現場將兩人送醫，老婦曾對媳婦說「阿利仔、阿利仔」，研判凶嫌為熟人，最後受傷的夫妻仍傷重不治。

警方追查發現，被殺害老翁夫婦家族曾是堵南一帶的地主，前往堵南街查訪，得知死者有名弟弟叫「阿利」。員警四處訪查，得知阿利的計程車停在附近，員警找到後，發現車未上鎖，並在車內找到凶刀、筆記本等證物。

事隔約一個小時，警方尚在搜證，消防局又接獲距離公墓約500公尺的堵南街，有人墜樓。救護人員到場，發現墜樓者為林姓凶嫌，當場死亡。警方趕到現場，被殺害老翁的兒子指證，墜樓者就是他的七叔「阿利」。

據了解，被殺害的林姓老翁排名老二，墜樓林男排行老七。家族早年分產時，兄弟間就有嫌隙，長年不睦。林男行凶後，曾傳訊息給親人表達尋短意圖。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )