竹市疫調小組變找足跡、接觸者 刑警跨界來「辦案」

新竹市目前累積確診個案14人，主要是透過疫調掌握確診者接觸者與足跡，才能成防守竹市疫情關鍵。市府指出，疫調中心成員橫跨警察局、社會、教育、民政等處，他們每晚挺燈夜戰，跟時間賽跑，不僅得與人性對抗，更得從監視器畫面抽絲剝繭，成功找出竹市案2349、案3440、案5443隱匿足跡，並握關鍵的接觸者，避免再有確診者進入社區。

市府指出，累積已對3名隱匿疫情個案各祭30萬罰鍰，包含案2349、案3440、案5443都有隱匿疫情狀況，最後掌握足跡真相，都仰賴新竹市成立專業疫調小組，成員們不但要和時間賽跑，還要考量人性，透過科學方法、交叉比對驗證、跨局處甚至跨縣市合作，以辦案嚴謹態度進行疫調，守護國人健康。

林智堅指出，足跡疫調最困難在於，個案對於當天去了什麼地方的記憶總是不夠明確，也因此需要警方加入，透過監視器與通聯紀錄比對，能幫助疫調資訊確認。

疫調小組成員之一刑事警察大隊副大隊長胡竣凱說，足跡作業最困難的在時間緊迫，最多只有一天時間，再者是確診者染病非自願，總有難言之隱，基於人性、保護自己等種種理由，難免會造成一時隱瞞。

胡竣凱說，疫調往往還需要偵訊技巧，甚至是「心理戰」，包括察覺到確診者的難言之隱，透過監視器比對、足跡時間比對等佐證資料，再透過道德勸說，讓確診者願意透露。

以案3440為例，最初疫調小組僅掌握酒店足跡、少數接觸者，但他依經驗判斷，去酒店足跡不應如此單純，也不可能無人陪伴，透過抽絲剝繭，反覆引導個案，才如「擠牙膏」般找出酒店以外足跡、甚至掌握關鍵「人與人的連結」，才進一步匡列足跡、接觸者，成功阻擋病源進一步滲透社區。