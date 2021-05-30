快訊

官員稱BNT未獲授權 網友卻發現疾管署網頁寫已通過緊急授權

基隆市場依身分證單雙分流！林右昌：市場都管不好怎封城？

竹市疫調小組變找足跡、接觸者 刑警跨界來「辦案」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市目前累積確診個案14人，主要是透過疫調掌握確診者接觸者與足跡，才能成防守竹市疫情關鍵。市府指出，疫調中心成員橫跨警察局、社會、教育、民政等處，他們每晚挺燈夜戰，跟時間賽跑，不僅得與人性對抗，更得從監視器畫面抽絲剝繭，成功找出竹市案2349、案3440、案5443隱匿足跡，並握關鍵的接觸者，避免再有確診者進入社區。

市府指出，累積已對3名隱匿疫情個案各祭30萬罰鍰，包含案2349、案3440、案5443都有隱匿疫情狀況，最後掌握足跡真相，都仰賴新竹市成立專業疫調小組，成員們不但要和時間賽跑，還要考量人性，透過科學方法、交叉比對驗證、跨局處甚至跨縣市合作，以辦案嚴謹態度進行疫調，守護國人健康。

林智堅指出，足跡疫調最困難在於，個案對於當天去了什麼地方的記憶總是不夠明確，也因此需要警方加入，透過監視器與通聯紀錄比對，能幫助疫調資訊確認。

疫調小組成員之一刑事警察大隊副大隊長胡竣凱說，足跡作業最困難的在時間緊迫，最多只有一天時間，再者是確診者染病非自願，總有難言之隱，基於人性、保護自己等種種理由，難免會造成一時隱瞞。

胡竣凱說，疫調往往還需要偵訊技巧，甚至是「心理戰」，包括察覺到確診者的難言之隱，透過監視器比對、足跡時間比對等佐證資料，再透過道德勸說，讓確診者願意透露。

以案3440為例，最初疫調小組僅掌握酒店足跡、少數接觸者，但他依經驗判斷，去酒店足跡不應如此單純，也不可能無人陪伴，透過抽絲剝繭，反覆引導個案，才如「擠牙膏」般找出酒店以外足跡、甚至掌握關鍵「人與人的連結」，才進一步匡列足跡、接觸者，成功阻擋病源進一步滲透社區。

林智堅也再次呼籲，防疫關鍵時刻，疫調應如實說明足跡，不要成為防疫上的破口，違者將依法重罰，舉凡隱匿疫情資訊、妨礙疫調，違者可依「傳染病防治法」第43條及第67條，開罰6萬至30萬元罰鍰。竹市疫調小組也會持續努力，嚴守竹市疫情防線。

竹市疫調中心成員橫跨警察局、社會、教育、民政等處，他們成功找出竹市案2349、案3440、案5443隱匿足跡，並握關鍵的接觸者，避免再有確診者進入社區。圖／新竹市政府提供
竹市疫調中心成員橫跨警察局、社會、教育、民政等處，他們成功找出竹市案2349、案3440、案5443隱匿足跡，並握關鍵的接觸者，避免再有確診者進入社區。圖／新竹市政府提供

疫情

延伸閱讀

強化傳統市場防疫 林智堅：攤販集中區會每天消毒

曾與確診者家庭聚會 竹市7旬老翁陰轉陽染疫

新竹市首設加強版防疫旅館 僅供快篩陽性者入住

中央地方腳步一致 林智堅：購買疫苗不應成為政治口水

相關新聞

基隆3死命案 老翁疑不滿早年分產不公、殺害哥哥和嫂嫂

基隆市林姓老翁兄弟疑因分產糾紛，弟弟今早涉嫌持刀殺死哥哥和嫂嫂後，疑畏罪跳樓身亡。全案由警方偵辦中。

暴雨積水釀災！ 溪湖車禍疑打水漂失控翻覆 駕駛人昏迷

彰化縣今天上午雨狂炸，溪湖鎮彰水路上午9點多也發生一起汽車疑似因積水而打水漂失控翻覆車禍，造成一名男駕駛昏迷送部立彰化醫...

竹市疫調小組變找足跡、接觸者 刑警跨界來「辦案」

新竹市目前累積確診個案14人，主要是透過疫調掌握確診者接觸者與足跡，才能成防守竹市疫情關鍵。市府指出，疫調中心成員橫跨警...

小吃店6人聚餐沒戴口罩 店家還設遠端監視避稽查

全國防疫進入三級警戒，外出須全程戴口罩，新竹縣政府也宣布縣內28類營業場所暫停營業及餐飲場所不得內用，並加強稽查，新湖警...

5旬越女半套性交易要價1700 「無罩」接客被逮

高雄市50歲阮姓越南籍女子，不懼三級防疫警戒的染疫風險，繼續接客從事性交易，在網路論壇招攬寂寞男客，高雄市苓雅分局成功派...

三重老翁騎單車準備過馬路 砂石車過彎輾過駛離現場

62歲盧姓司機今天清晨5時25分駕駛曳引砂石車，行經新北市三重區仁愛街與元信二街口右轉時，疑因內輪差視線盲點，輾到路旁自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。