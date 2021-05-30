基隆3死命案 老翁疑不滿早年分產不公、殺害哥哥和嫂嫂

基隆市林姓老翁兄弟疑因分產糾紛，弟弟今早涉嫌持刀殺死哥哥和嫂嫂後，疑畏罪尋短。全案由警方偵辦中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今早約9點接獲報案，堵南公墓有對男女被人殺傷倒地。消防局救護人員趕抵現場將人送醫，急救無效，醫師宣告不治。

事隔約一個小時，距離公墓約500公尺的堵南街發生墜樓案，1名老翁當場死亡。

警方查出，墜樓的林姓老翁在8個兄弟中排名第7，今早疑分產糾紛前往公墓，殺害在墓地工作的82歲二哥和78歲二嫂。

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