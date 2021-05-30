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影／居家防疫悶到疑神疑鬼 通緝犯無罩擾鄰襲警被捕
新北市1名吳姓男子總覺得樓上鄰居製造噪音，屢次登門指責，昨天上午又吵了起來，員警到場處理，他卻脫下口罩不服勸導，甚至手持鑰匙攻擊，造成員警眼角撕裂送醫縫合。最後他被制伏逮捕並查出是通緝犯。
據了解，47歲吳男住在新莊區中誠街某公寓2樓，平常無業長時間賦閒在家，疫情期間更少出門。他老是覺得樓上鄰居開關門聲響太大，令人無法忍受，屢次上門質問吵架，鄰居否認製造噪音，不堪其擾。
昨天凌晨吳男又衝到樓上質問吵鬧，被鄰居拒於門外，警方獲報深夜有人吵架，趕抵發現雙方都在家中，便收隊離開。但是到了早上7點多，吳男再度衝上樓敲門，雙方從樓上吵到樓下。
新莊警分局中平派出所警員黃哲郁、馮煜傑趕抵，先將鄰居勸回家，吳男卻僵在街上不肯離開，甚至脫下口罩對員警咆哮，手上甩動著用鍊子拴住的鑰匙。
後因不服勸導配戴口罩，演變成推擠衝突，吳男揮舞銳利鑰匙造成2名警員眼角、耳朵、臉頰多處撕裂，就醫縫合。
吳男被壓制逮捕，經查證身分，竟是台北地檢署發佈的傷害通緝犯，立刻被押回派出所，警詢之後依妨害公務罪嫌、通緝案件移送地檢署，未戴口罩勸導不聽則函請衛生局裁罰。
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