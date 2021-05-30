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小吃店6人聚餐沒戴口罩 店家還設遠端監視避稽查
全國防疫進入三級警戒，外出須全程戴口罩，新竹縣政府也宣布縣內28類營業場所暫停營業及餐飲場所不得內用，並加強稽查，新湖警分局昨天進行稽查時，發現仍有業者不甩禁令，違規營業，6人在店內群聚均未戴口罩，警方已依規報衛生局裁罰。
新湖分局表示，昨天上午執行查緝時，發現湖口鄉台一線一處小吃店的大門敞開，雖然一樓沒有開燈，看起來未營業，但警方靠近時卻聽到樓上傳來喧嘩聲，循聲走上樓發現歌唱包廂內，有4男2女共6人群聚飲酒共餐，超過規定人數，且業者及客人均未戴口罩。
警方稽查時還發現，桌上擺放一台遠端監視器，業者一邊聚會，一邊透過監視器監看1樓人員進出畫面，想藉此躲避查緝，但仍被警方察覺有異，要求店家及客人立即結束聚會離開，並依規報衛生局認定、裁罰。
新湖分野局呼籲，疫情期間，請大家遵守防疫規定，警方也將不定時查察，如有發現違反防疫規定情事，絕對會嚴格取締，移送主管機關予以重罰。另請民眾減少非必要的移動、活動或集會，降低病毒傳播風險，防止疫情擴散。
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