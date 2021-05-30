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疫情嚴峻 台南救護員：聽到一句謝謝 疲倦全消

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

新冠肺炎疫情嚴峻，第一線消防救護人員接觸到疑似病患，都得全副武裝，有時穿上防護衣全身是汗，相當辛苦。台南市永華分隊高級救護技術員楊淑雅今天說，希望民眾和家屬，能夠多體諒第一線救護人員，為他們加油打氣，一起來抗對疫情。

楊淑雅從消防工作年資9年，曾於台東縣消防局高級救護隊、緊急救護科服務，調台南市消防局服務迄今已4年，具有多項緊急救護如空中救護、基本救命術指導員等專業證照，因在緊急救護上有專業能力，是台南市消防局緊急醫療救護教官，擔任教育訓練及重大決策上的要角，去年獲得台灣急診醫學會十大傑出救護技術員第二名的殊榮。

緊急救護為消防工作中最繁忙的一環，占所有勤務中八成以上，楊淑雅曾經執行過一件案件，報案內容為女性患者有語無倫次的狀況，因當日家族曾清明祭祖，丈夫還以為是中邪了，在評估病患並予以測量生命徵象後，發現是有低血糖的狀況，在執行靜脈注射並補給葡萄糖液後，病患很快的恢復正常，隨後即送到醫療院所作進一步的檢查。

「謝謝您的幫忙，救了我的媽媽。」在急診室時，病患還在就學的兒子向她說了這段話，讓她感到欣慰；每天救護車穿梭在大街小巷內，為了就是即刻的援助需要幫忙的市民，儘管因為勤務繁忙導致的疲倦，在聽到一句簡單的道謝後，總是能恢復元氣。消防員面對每一次的出勤，都是全力以赴，能有一句小小的讚美或是肯定，都是大大前進的原動力。

新冠肺炎疫情升溫，台南市永華分隊高級救護技術員楊淑雅（左）今天說，希望民眾和家屬，為第一線救護人員加油打氣，一起來抗對疫情。圖／讀者提供
新冠肺炎疫情升溫，台南市永華分隊高級救護技術員楊淑雅（左）今天說，希望民眾和家屬，為第一線救護人員加油打氣，一起來抗對疫情。圖／讀者提供

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