疫情嚴峻 台南救護員：聽到一句謝謝 疲倦全消

新冠肺炎疫情嚴峻，第一線消防救護人員接觸到疑似病患，都得全副武裝，有時穿上防護衣全身是汗，相當辛苦。台南市永華分隊高級救護技術員楊淑雅今天說，希望民眾和家屬，能夠多體諒第一線救護人員，為他們加油打氣，一起來抗對疫情。

楊淑雅從消防工作年資9年，曾於台東縣消防局高級救護隊、緊急救護科服務，調台南市消防局服務迄今已4年，具有多項緊急救護如空中救護、基本救命術指導員等專業證照，因在緊急救護上有專業能力，是台南市消防局緊急醫療救護教官，擔任教育訓練及重大決策上的要角，去年獲得台灣急診醫學會十大傑出救護技術員第二名的殊榮。

緊急救護為消防工作中最繁忙的一環，占所有勤務中八成以上，楊淑雅曾經執行過一件案件，報案內容為女性患者有語無倫次的狀況，因當日家族曾清明祭祖，丈夫還以為是中邪了，在評估病患並予以測量生命徵象後，發現是有低血糖的狀況，在執行靜脈注射並補給葡萄糖液後，病患很快的恢復正常，隨後即送到醫療院所作進一步的檢查。