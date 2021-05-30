5旬越女半套性交易要價1700 「無罩」接客被逮

高雄市50歲阮姓越南籍女子，不懼三級防疫警戒的染疫風險，繼續接客從事性交易，在網路論壇招攬寂寞男客，高雄市苓雅分局成功派出所接獲線報後，昨晚查獲剛剛「完事」的阮女僅著內褲準備送客，蒐證後將阮女、林姓尋芳客帶回派出所，因雙方當時都未戴口罩，除依社會秩序維護法函送外，另依傳染病防治法開罰。

警方調查，阮女去年10月持觀光簽證來台，原本今年1月簽證到期就需要返國，但阮女卻滯留台灣未歸，後來在高雄市海邊路某間大樓，租下一間小套房開起個人工作室，提供半套、全套性服務。

警方昨晚間7時許接獲民眾報案，稱阮女承租的套房有不同男子進出，懷疑在內經營起「一樓一鳳」，隨即派出警力前往蒐證，剛抵達阮女家門外，就聽到屋內傳來陣陣嬉鬧聲，一進門赫見阮女僅穿著內褲，正準備送剛消費完的林姓客人離去。

起初阮女不願承認從事性交易，後來警方探詢林姓男子價碼，林男才坦承雙方是以1700元的價格，由林女幫他「打手槍」；林男無奈說，他因疫情期間在家無聊，在某網路論壇上認識阮女後，再透過Line加入彼此好友，相互私訊聯繫後，相約到她的工作室從事性交易。