快訊

官員稱BNT未獲授權 網友卻發現疾管署網頁寫已通過緊急授權

基隆市場依身分證單雙分流！林右昌：市場都管不好怎封城？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5旬越女半套性交易要價1700 「無罩」接客被逮

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市50歲阮姓越南籍女子，不懼三級防疫警戒的染疫風險，繼續接客從事性交易，在網路論壇招攬寂寞男客，高雄市苓雅分局成功派出所接獲線報後，昨晚查獲剛剛「完事」的阮女僅著內褲準備送客，蒐證後將阮女、林姓尋芳客帶回派出所，因雙方當時都未戴口罩，除依社會秩序維護法函送外，另依傳染病防治法開罰。

警方調查，阮女去年10月持觀光簽證來台，原本今年1月簽證到期就需要返國，但阮女卻滯留台灣未歸，後來在高雄市海邊路某間大樓，租下一間小套房開起個人工作室，提供半套、全套性服務。

警方昨晚間7時許接獲民眾報案，稱阮女承租的套房有不同男子進出，懷疑在內經營起「一樓一鳳」，隨即派出警力前往蒐證，剛抵達阮女家門外，就聽到屋內傳來陣陣嬉鬧聲，一進門赫見阮女僅穿著內褲，正準備送剛消費完的林姓客人離去。

起初阮女不願承認從事性交易，後來警方探詢林姓男子價碼，林男才坦承雙方是以1700元的價格，由林女幫他「打手槍」；林男無奈說，他因疫情期間在家無聊，在某網路論壇上認識阮女後，再透過Line加入彼此好友，相互私訊聯繫後，相約到她的工作室從事性交易。

由於雙方被警方查獲當下，都未依照規定戴上口罩，警方除依社會秩序維護法函送外，另依照傳染病防治法送出兩張罰單，因阮女逾期滯留台灣，昨晚間已交由移民署人員帶回收容所安置，預計將擇期遣返。

阮女被警方查獲時全身上下僅穿著內褲。圖／讀者提供
阮女被警方查獲時全身上下僅穿著內褲。圖／讀者提供
阮女被警方查獲時全身上下僅穿著內褲，起初不承認從事半套性交易，後來警方詢問男客，才坦承雙方以1700元代價交易。圖／讀者提供
阮女被警方查獲時全身上下僅穿著內褲，起初不承認從事半套性交易，後來警方詢問男客，才坦承雙方以1700元代價交易。圖／讀者提供

延伸閱讀

鋒面南下可能一整天降雨 高雄市永安區達大雨等級

查緝性交易與假訊息 彰警嚴查法辦

高雄市限令3天內打完 23家醫院疫苗門診日夜開

影／下班直搗「一樓一鳳」紓壓 工人：防疫期間凍袂條

相關新聞

基隆3死命案 老翁疑不滿早年分產不公、殺害哥哥和嫂嫂

基隆市林姓老翁兄弟疑因分產糾紛，弟弟今早涉嫌持刀殺死哥哥和嫂嫂後，疑畏罪跳樓身亡。全案由警方偵辦中。

暴雨積水釀災！ 溪湖車禍疑打水漂失控翻覆 駕駛人昏迷

彰化縣今天上午雨狂炸，溪湖鎮彰水路上午9點多也發生一起汽車疑似因積水而打水漂失控翻覆車禍，造成一名男駕駛昏迷送部立彰化醫...

竹市疫調小組變找足跡、接觸者 刑警跨界來「辦案」

新竹市目前累積確診個案14人，主要是透過疫調掌握確診者接觸者與足跡，才能成防守竹市疫情關鍵。市府指出，疫調中心成員橫跨警...

小吃店6人聚餐沒戴口罩 店家還設遠端監視避稽查

全國防疫進入三級警戒，外出須全程戴口罩，新竹縣政府也宣布縣內28類營業場所暫停營業及餐飲場所不得內用，並加強稽查，新湖警...

5旬越女半套性交易要價1700 「無罩」接客被逮

高雄市50歲阮姓越南籍女子，不懼三級防疫警戒的染疫風險，繼續接客從事性交易，在網路論壇招攬寂寞男客，高雄市苓雅分局成功派...

三重老翁騎單車準備過馬路 砂石車過彎輾過駛離現場

62歲盧姓司機今天清晨5時25分駕駛曳引砂石車，行經新北市三重區仁愛街與元信二街口右轉時，疑因內輪差視線盲點，輾到路旁自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。