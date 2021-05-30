暴雨積水釀災！ 溪湖車禍疑打水漂失控翻覆 駕駛人昏迷

彰化縣今天上午雨狂炸，溪湖鎮彰水路上午9點多也發生一起汽車疑似因積水而打水漂失控翻覆車禍，造成一名男駕駛昏迷送部立彰化醫院急救中。

彰化縣溪湖鎮彰水路一段今天上午9點21分發生一起汽車翻覆車禍通報消防隊救援，一名男駕駛因撞擊昏迷受困車中，消防隊用破壞器材，才將駕駛救出送醫急救。

警方初步了解，該路段有積水，有可能是積水路滑車輛「打水漂」失控翻覆，真正肇事原因還在調查中。