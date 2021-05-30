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三重老翁騎單車準備過馬路 砂石車過彎輾過駛離現場

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

62歲盧姓司機今天清晨5時25分駕駛曳引砂石車，行經新北市三重區仁愛街與元信二街口右轉時，疑因內輪差視線盲點，輾到路旁自行車騎士，但是他繼續把車開到工地，直到警方追上門，他供稱渾然不覺。

據了解，當時砂石車從國道一號三重交流道下匝道，從仁愛街右轉元信二街，撞倒騎乘單車在路口等候穿越馬路的老翁，並從身上輾過，留下滿地鮮血。老翁身分待查，送醫途中已無生命徵象。詳細車禍原因由警方調查中。

騎單車的老翁在路口準備過馬路，被轉彎的曳引砂石車輾過。記者林昭彰／翻攝
騎單車的老翁在路口準備過馬路，被轉彎的曳引砂石車輾過。記者林昭彰／翻攝
騎單車的老翁在路口準備過馬路，被轉彎的曳引砂石車輾過。記者林昭彰／翻攝
騎單車的老翁在路口準備過馬路，被轉彎的曳引砂石車輾過。記者林昭彰／翻攝

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