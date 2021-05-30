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產婦臨盆胎頭外露 警消無菌治療巾包覆母女均安

中央社 / 花蓮縣30日電

新冠肺炎疫情嚴峻，消防人員碰到緊急狀況，防護裝備、外科口罩、手套等一樣不能少；日前救護一名產婦生產，因胎頭已外露，立即以無菌治療巾包覆產出的胎兒送醫，母女均安。

花蓮縣消防局表示，28日上午8時許接獲民眾報案，一名25歲林姓產婦出現臨盆狀況，懷孕37週孕婦突然羊水破了，向消防局請求協助。

指揮中心先詢問相關接觸史，初步過濾，減低出勤人員的風險，且平時消防人員出勤救護皆有著基本防護裝備、外科口罩、手套等，而生產的婦人也全程戴著口罩。

救護人員到場時，林婦正產出胎兒，立即接手以無菌治療巾包覆，並檢查新生兒生命徵象、是否有臍帶繞頸等狀況，使用臍帶夾夾住臍帶兩端、保溫鋁箔包覆嬰兒以避免失溫，再以抽吸球將嬰兒口、鼻黏液吸出。

新生嬰兒膚色紅潤、心跳速率正常、哭聲宏亮、肌張力良好，救護人員給予產婦氧氣治療、靜脈輸液，生命徵象監測後立即送醫，母女皆平安送達醫院。

消防局指出，由於在醫院外生產有感染風險，即將臨盆的孕婦須隨時注意自身安全及生產跡象，若有陣痛、不適可通知消防局協助。此次為林婦第3胎，生產過程十分快速、順利。

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