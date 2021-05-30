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影／台中阿伯騎車突然高血壓 摔車仆街警民合力救援

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬王姓老翁前天騎機車出門買午餐時，途中因高血壓，突然身體不適，連人帶車摔倒在地，幸好遇到第三警分局東區所的員警行經該處，與熱心民眾一同將王翁扶起，警員見王翁氣色不佳，得知有慢性病史，起床後沒進食、服藥才會摔車，警員通知救護車到場，但老翁拒絕就醫，警員只好替老翁牽機車到附近的自助餐店買午餐，並叮嚀老翁返家時要小心。

第三警分局東區所警員于竑駿前天中午，行經東區自由路附近時，突然聽到「碰」一聲，經巡視後在路口發現王姓老翁（65歲）與機車一起跌倒在地，王翁身體被機車車身壓住，動彈不得，無法自行起身，警員趕緊上前，與其他熱心的民眾，一起將老翁扶起。

王翁表示，自己有血糖問題，早上起床後沒吃早餐也沒服藥，中午要騎機車出門吃午餐，途中突然感覺暈眩，可能是高血壓，才會在路口摔車。

警員通知救護車到場，經救護人員量測後，王翁有血壓過高的狀況，但王翁堅持不願就醫，警員只好幫老翁牽起機車，並陪老翁到附近有遮陽棚的自助餐店，確認王翁買好便當後，並提醒老翁，騎車回家時要小心，也要記得按時用餐與服藥，老翁對於警員的熱心，也頻頻致謝。

台中市王姓老翁在前天騎機車行經東區時，疑因高血壓突然摔車，警員剛好巡邏經過該處，與熱心民眾一起將老翁扶起。圖／第三警分局提供
台中市王姓老翁在前天騎機車行經東區時，疑因高血壓突然摔車，警員剛好巡邏經過該處，與熱心民眾一起將老翁扶起。圖／第三警分局提供
台中市王姓老翁在前天騎機車行經東區時，疑因高血壓突然摔車，警員剛好巡邏經過該處，與熱心民眾一起將老翁扶起。圖／第三警分局提供
台中市王姓老翁在前天騎機車行經東區時，疑因高血壓突然摔車，警員剛好巡邏經過該處，與熱心民眾一起將老翁扶起。圖／第三警分局提供

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