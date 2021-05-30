和她吵架就殺她的羊 男子一時氣憤損失慘重

台東縣成功鎮鄭姓男子去年因為和張姓婦人吵架，憤而持鐮刀宰殺張婦養的3隻羊，事後被警方依動物保護法移送法辦，他坦承是一時氣憤才殺羊報復，台東地方法院法官判他拘役35日，併科罰金10萬3千元、緩刑貳年，緩刑2年，沒收殺羊凶器鐮刀，還須賠償張女10萬元。

去年10月中旬，鄭姓男子和張婦吵架，不久就持鐮刀到張女住家前的羊寮行凶，連續殺死3隻羊，原本還想繼續對其他2隻羊行凶，但張家人發現羊群躁動趕出查看，他馬上逃離，但已被發現。事後張婦向警方報案，表示很擔心鄭會繼續對人行凶。

鄭姓男子隨後通知到案說明，他承認因一時不滿，才對張婦養的羊行凶。事後也和張和解，賠償10萬元損失。

法官審理時發現，依現行動物保護法規定，最低本刑是「拘役1日，併科罰金20萬元」，但張婦養的羊並非寵物，而是經濟動物，價值約2萬9千元，和罰金不成比例，決定酌減罰金。

當地民眾得知後，都認為鄭男因小失大，因鄭是低收人戶，每月收入僅萬元左右，如今面臨賠償金和罰金20萬3千元，等於要白做1年9個月的工。