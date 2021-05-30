警員防疫忙翻 台中燒肉店天天送愛心便當好給力

因應新冠肺炎疫情，台中市已升三級警戒，市警局警員配合各項防疫業務，工作量大增，知名燒肉店業者屋馬從22日起，每天中午都送20個便當到轄區派出所，希望能替警員增加體力，讓餐飲業也能為防疫工作，盡一分心力。

派出所林姓巡佐說，現在每天中午執勤結束，最期待返回派出所吃午餐，因為在疫情時間，沒辦法到店內吃烤肉，卻依然能吃到店家精心製作的燒肉便當，「真的很幸福」。

台中市第一警分局表示，台灣疫情持續嚴峻，全國已進入第三級警戒，市府以防疫優先，率先宣布餐飲業暫停內用服務，民權所轄區內一間知名燒肉業者屋馬為響應政府，支持防疫，暫停內用服務並禁止現場飲食至6月14日，但愛心卻不停止，業者改做起愛心便當，在疫情期間送至派出所供警員享用，希望能慰勞第一線員警的辛勞。

第一警分局表示，民權所是接到燒肉業者致電，業者告知，疫情期間警員業務量增加，為慰勞辛苦執勤的警員們，從22日起，每日中午送20份便當至派出所供警員們享用。