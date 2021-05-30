台中救護車已載千案疑新冠病例 暖心業者捐5千套防護衣

新冠肺炎確診數不斷增加，台中市消防局配合配合市府衛生局，執行新冠肺炎救護勤務，去年迄今已接送超過千案的疑似新冠確診病例，防護衣的需求量大增，台中市醫療耗材業者陳志富在27日也捐贈了5000防護衣，讓防疫工作能夠持續進行，提升防疫量能。

台中市消防局統計，從去年初至26日為止，已載送疑新冠肺炎患者計有1539案，防護衣需求大增，台中市明傑企業社從事醫療及檢驗耗材領域，在全台疫情警戒升高之際，27日捐贈消防局防護衣5000套，協助防疫救護工作順利進行，市府回贈匾額感謝負責人陳志富善行義舉，對於防疫工作莫大幫助。

消防局指出，每次執行防疫救護勤務，需有2名救護人員全程穿著防護衣送醫，返隊前先於醫院實施清消作業，返隊後再由另1名消防人員著防護衣實施二次清消作業，因此執行一趟防疫救護勤務至少須耗費3套防護衣，且救護車上也須放置備用防護衣，避免暴露在感染風險中，防護衣需求相當大。