快訊

颱風有機會深夜生成！ 梅雨鋒面報到今明兩天降雨最顯著

豪雨炸彰化！鹿港一片汪洋 水深過膝還有汽車被滅頂

台中救護車已載千案疑新冠病例 暖心業者捐5千套防護衣

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

新冠肺炎確診數不斷增加，台中市消防局配合配合市府衛生局，執行新冠肺炎救護勤務，去年迄今已接送超過千案的疑似新冠確診病例，防護衣的需求量大增，台中市醫療耗材業者陳志富在27日也捐贈了5000防護衣，讓防疫工作能夠持續進行，提升防疫量能。

台中市消防局統計，從去年初至26日為止，已載送疑新冠肺炎患者計有1539案，防護衣需求大增，台中市明傑企業社從事醫療及檢驗耗材領域，在全台疫情警戒升高之際，27日捐贈消防局防護衣5000套，協助防疫救護工作順利進行，市府回贈匾額感謝負責人陳志富善行義舉，對於防疫工作莫大幫助。

消防局指出，每次執行防疫救護勤務，需有2名救護人員全程穿著防護衣送醫，返隊前先於醫院實施清消作業，返隊後再由另1名消防人員著防護衣實施二次清消作業，因此執行一趟防疫救護勤務至少須耗費3套防護衣，且救護車上也須放置備用防護衣，避免暴露在感染風險中，防護衣需求相當大。

消防局長曾進財說，政府資源有限、民力無窮，尤其此刻疫情嚴峻，十分感謝明傑企業社負責人陳志富對於消防緊急救護工作的鼓勵與肯定，盼各企業、公益團體與善心人士響應善舉、回饋社會，全面提升防疫量能，守護民眾生命財產安全。

台中市明傑企業社負責人陳志富（右）捐贈5000套防護衣給台中市消防局，消防局回贈匾額致謝。圖／台中市消防局提供
台中市明傑企業社負責人陳志富（右）捐贈5000套防護衣給台中市消防局，消防局回贈匾額致謝。圖／台中市消防局提供
台中市消防局救護人員載送新冠肺炎疑似病例，每次出勤都要3套防護衣，對防護衣的使用量大。圖／台中市消防局提供
台中市消防局救護人員載送新冠肺炎疑似病例，每次出勤都要3套防護衣，對防護衣的使用量大。圖／台中市消防局提供
台中市消防局救護人員載送新冠肺炎疑似病例，每次出勤都要3套防護衣，對防護衣的使用量大。圖／台中市消防局提供
台中市消防局救護人員載送新冠肺炎疑似病例，每次出勤都要3套防護衣，對防護衣的使用量大。圖／台中市消防局提供

延伸閱讀

謊稱有免費食物...印度24歲人妻被騙上救護車 遭2男性侵丟路邊

21歲伯克利學霸翻玩防疫專線 隔離、防疫1年剷肉20公斤

挺防疫 國民黨中央黨部宣傳布條反萊豬下、全民抗疫上

共同對抗疫情 波蘭駐台辦事處贈台北1500套防護衣

相關新聞

影／台中阿伯騎車突然高血壓 摔車仆街警民合力救援

台中市六旬王姓老翁前天騎機車出門買午餐時，途中因高血壓，突然身體不適，連人帶車摔倒在地，幸好遇到第三警分局東區所的員警行...

和她吵架就殺她的羊 男子一時氣憤損失慘重

台東縣成功鎮鄭姓男子去年因為和張姓婦人吵架，憤而持鐮刀宰殺張婦養的3隻羊，事後被警方依動物保護法移送法辦，他坦承是一時氣...

警員防疫忙翻 台中燒肉店天天送愛心便當好給力

因應新冠肺炎疫情，台中市已升三級警戒，市警局警員配合各項防疫業務，工作量大增，知名燒肉店業者屋馬從22日起，每天中午都送...

台中救護車已載千案疑新冠病例 暖心業者捐5千套防護衣

新冠肺炎確診數不斷增加，台中市消防局配合配合市府衛生局，執行新冠肺炎救護勤務，去年迄今已接送超過千案的疑似新冠確診病例，...

中和青少年無視防疫 騎車夜遊擾民

無視防疫禁令，新北市一群青少年前晚騎車群聚夜遊，不但沿路鳴按喇叭，還施放鞭炮擾民，中和警方三小時速逮十六人，依法偵辦及裁...

你累了嗎？公車司機疑恍神 左轉不慎自撞路橋

新北市林姓公車司機今天開車時疑似恍神，在新店區左轉中興路後，不慎自撞路橋，整個擋風玻璃裂成蜘蛛網狀，所幸車上只有兩名乘客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。