台中救護車已載千案疑新冠病例 暖心業者捐5千套防護衣
新冠肺炎確診數不斷增加，台中市消防局配合配合市府衛生局，執行新冠肺炎救護勤務，去年迄今已接送超過千案的疑似新冠確診病例，防護衣的需求量大增，台中市醫療耗材業者陳志富在27日也捐贈了5000防護衣，讓防疫工作能夠持續進行，提升防疫量能。
台中市消防局統計，從去年初至26日為止，已載送疑新冠肺炎患者計有1539案，防護衣需求大增，台中市明傑企業社從事醫療及檢驗耗材領域，在全台疫情警戒升高之際，27日捐贈消防局防護衣5000套，協助防疫救護工作順利進行，市府回贈匾額感謝負責人陳志富善行義舉，對於防疫工作莫大幫助。
消防局指出，每次執行防疫救護勤務，需有2名救護人員全程穿著防護衣送醫，返隊前先於醫院實施清消作業，返隊後再由另1名消防人員著防護衣實施二次清消作業，因此執行一趟防疫救護勤務至少須耗費3套防護衣，且救護車上也須放置備用防護衣，避免暴露在感染風險中，防護衣需求相當大。
消防局長曾進財說，政府資源有限、民力無窮，尤其此刻疫情嚴峻，十分感謝明傑企業社負責人陳志富對於消防緊急救護工作的鼓勵與肯定，盼各企業、公益團體與善心人士響應善舉、回饋社會，全面提升防疫量能，守護民眾生命財產安全。
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