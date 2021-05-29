你累了嗎？公車司機疑恍神 左轉不慎自撞路橋

新北市林姓公車司機今天開車時疑似恍神，在新店區左轉中興路後，不慎自撞路橋，整個擋風玻璃裂成蜘蛛網狀，所幸車上只有兩名乘客，3人均無受傷。林男酒測值為零，警方獲報後依車損交通事故程序處理，並通知客運公司派拖吊車到場排除障礙。

據了解，欣欣客運公車駕駛林姓男子（58歲）今天下午 3時許，駕車行經新店區中興路時，疑似一時恍神，未注意轉彎距離，自撞中興路橋，不僅將橋下圍牆整排撞倒，公車整個前擋風玻璃破裂成蜘蛛網狀，當時車上僅有2名乘客，連同車司均無受傷，事發後乘客自行下車離開。