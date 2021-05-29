聽新聞
test
0:00 / 0:00
你累了嗎？公車司機疑恍神 左轉不慎自撞路橋
新北市林姓公車司機今天開車時疑似恍神，在新店區左轉中興路後，不慎自撞路橋，整個擋風玻璃裂成蜘蛛網狀，所幸車上只有兩名乘客，3人均無受傷。林男酒測值為零，警方獲報後依車損交通事故程序處理，並通知客運公司派拖吊車到場排除障礙。
據了解，欣欣客運公車駕駛林姓男子（58歲）今天下午 3時許，駕車行經新店區中興路時，疑似一時恍神，未注意轉彎距離，自撞中興路橋，不僅將橋下圍牆整排撞倒，公車整個前擋風玻璃破裂成蜘蛛網狀，當時車上僅有2名乘客，連同車司均無受傷，事發後乘客自行下車離開。
警方獲報到場協助警戒、管制交通，因僅車損無人受傷，而林男酒測值為零，警方依車損交通事故程序處理，並通知客運公司派拖吊車到場排除障礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言