影／疫苗僧多粥少 南投基層警砲轟長官搶打疫苗

新冠肺炎疫情延燒，南投縣草屯鎮更爆發群聚感染，臉書「靠北警察」今天有基層員警砲轟，南投縣有意願施打疫苗警察有890人，草屯警分局有139人登記，僅分配到20劑疫苗，正、副分局長卻列入施打對象，員警怒批「如果這個是所謂的疫苗優先順序，以後就請分局長、副分局長去處理確診者囉」。

草屯分局副分局長陳明城說，基層員警在網路質疑疫苗施打順序不公，這是因業務組作業關係，造成觀感不佳，分局會虛心檢討，疫苗現在尚未施打，會重新調整造冊，不會將正副分局長、組長、業務承辦人列入，會以第一線員警為優先施打對象。

臉書「靠北警察」貼文，列出南投縣警察局有意願施打新冠疫苗人數統計表，全警察局共有890人申請，但僅分配到100劑疫苗。草屯鎮因為爆發東紅方時尚會館群聚，登記人數最踴躍共有139人登記，但只分配到20劑疫苗，只夠7分之1的人使用。

基層員警痛批，「疫苗量少就算了，最扯的是2線4、2線3的還怕死搶著打，既然長官你們不想讓一線可以安心執勤，那以後就麻煩自己去前線處理疑似確診者囉」。這則貼文引起熱烈討論。

有網友嘲諷，分局長和副分局長身心士卒施打疫苗，沒問題後才敢讓基層同仁施打，用心良苦。有網友質疑當初疫苗沒人要打的時候，長官逼你打，你為何不去，現在疫情擴大了才發這種文章。