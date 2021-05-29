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好安心！內湖警分局轄下派出所全面架設「消毒門」

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

國內疫情升溫，隨著本土案例不斷增加，陸續傳出警消人員確診。內湖警分局為了保障基層員警健康，自25日開始，陸續在轄內9個派出所安裝「消毒門」；員警從外地執勤完回派出所先經過「消毒門」除去身上細菌，好更安心為民服務。

有鑒於警察身為第一線防疫人員，且受理報案會跟民眾有所接觸，內湖警分局偵查隊隊長劉宗仁與同仁從機場安檢門得到靈感，構想出「消毒門」此防疫措施。

消毒門安裝在內湖警分局及轄內派出所大門口，感應器若感應到有人通過，便會噴灑消毒用的次氯酸水。

據了解，消毒門一開始只是一個平面的門，經過一個上午的試驗與修改後，才成為了現在的「立體消毒門」；相較於平面消毒門只有8個噴灑孔，修改後的立體消毒門多達14個，讓員警能從頭到腳徹底消毒。

防疫措施不只有消毒門，內湖警分局在15日就將分局所使用的「防疫異地雙螢幕偵訊系統」同步架設在轄內派出所，讓民眾在「室外洽公區」透過視訊鏡頭製作筆錄，不需進入派出所即可完成報案。

內湖警分局率先落實防疫部署，不僅保障員警健康，同時減少與民眾接觸的機會，降低確診風險。

派出所外還有用帳篷架設的「室外洽公區」，裡面有「雙螢幕偵訊系統」，民眾透過視訊鏡頭即可完成報案。記者翁至成／攝影
派出所外還有用帳篷架設的「室外洽公區」，裡面有「雙螢幕偵訊系統」，民眾透過視訊鏡頭即可完成報案。記者翁至成／攝影
內湖警分局轄內9個派出所皆安裝「消毒門」，多達14個噴灑孔噴灑次氯酸水，保障員警健康。記者翁至成／攝影
內湖警分局轄內9個派出所皆安裝「消毒門」，多達14個噴灑孔噴灑次氯酸水，保障員警健康。記者翁至成／攝影
內湖警分局轄內9個派出所皆安裝「消毒門」，多達14個噴灑孔噴灑次氯酸水，保障員警健康。記者翁至成／攝影
內湖警分局轄內9個派出所皆安裝「消毒門」，多達14個噴灑孔噴灑次氯酸水，保障員警健康。記者翁至成／攝影

警察

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