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影／張貼假消息指麵店有人確診 警追緝中
新北市中和區一間麵店今天發現遭人張貼假消息，指稱店家有人確診還開門營業，恐散播病毒，店家怒報警，中和警方已調閱監視器全力追緝中。
中和警分今天接獲報案，經營手工麵店的老闆表示，上午9時許發現位於中和區福祥路的店門外，遭人張貼假消息，「無良店家，家人疑似染疫，繼續開門營業，散撥（應是「播」）病毒禍害他人」，店家喊冤，表示無人染疫，不滿遭人惡意抹黑，怒報警提告涉妨害名譽。
中和警方獲報後，依店家提供監視器畫面，並調閱案發地點周邊監視器，依涉嫌的身型及衣著等特徵，進行交叉比對，發現涉案男子張貼後，徒步往福祥路28巷內逃逸。
警方指出，依「假消息處置原則」，認為涉案男子涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例案件」散播不實謠言，已全力追緝查辦中。
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