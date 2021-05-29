嘉義鹿草分監2受刑人血氧值狂掉急救 長庚：與疫情無關
全台防疫三級警戒，監所加強收容人防疫措施，嘉義看守所兼鹿草分監下午突有2名受刑人意識不清，會喘、血氧值狂掉，消防局獲報緊急送嘉義長庚醫院急救，是否與疫情有關，引發關注。嘉義長庚醫院已做快篩及ＰＣＲ採檢，其中34歲陳姓受刑人插管急救，46歲謝姓受刑人生命跡象穩定。
長庚說，34歲陳姓病患急救後插管治療，持續觀察，診斷為敗血性休克，呼吸衰竭。篩檢結果為陰性。46歲謝姓病患診療後，意識已經清楚，生命徵象穩定，低血壓為及眩暈，觀察後應可出院。2名病人目前診斷與疫情並無相關。
看守所說，2人分屬不同舍房，46歲謝姓受刑人因毒品罪，107年入監服刑，有高血壓、骨髓炎等病史，曾送到台中培德醫院就醫；34歲陳姓受刑人因公共危險，15日才入監服刑，有高血壓、糖尿病等慢性病史，新收受刑人都先住隔離房。
下午4點多，消防局獲報看守所兼鹿草分監，有2名男受刑人需緊急救護，救護人員抵達會同管理員，將意識不清的2名受刑人送醫，2人沒有外傷，看守所說，2人住不同舍房，1人新收。
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