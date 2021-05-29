不知10人以上算群舉 3女8男到六龜秘境戲水都沒戴口罩

全台疫情嚴峻，高雄市警局六龜分局派出所今天接獲民眾報案，共有11位年輕男女到中興里台27線道三合溪上游攔水壩戲水、露營，警方派員到場發現現場3女8男都沒戴口罩，當場開立11張群聚舉發單並驅離。

高雄市府自三級警戒後公告，停止室內5人以上、室外10人以上家庭聚會和社交聚會。據了解，這群平均約20多歲的年輕男女今天上午趁周休二日，從高雄市區到六龜深山秘境露營、戲水，警方11時許獲報到場時，還有人在煮東西，當場開立室外超過10人群聚舉發單。

現場男女則表示，不知道有這條規範，遭教育觀念建立不足、沒有更新政府政策，只能配合員警收拾東西離開現場。