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影／草屯養生館偷營業！男客只穿內褲辯稱是店員被拆穿
草屯鎮東方紅時尚會館爆發群聚感染，疫情仍在延燒，卻有業者不信邪明關暗開營業，草屯警分局昨天晚間又查獲一家養生館留宿男客，警方臨檢時，許姓男子只穿內褲還辯稱與劉女是男女朋友，不過，店員名單並沒有許男資料，警方除依違反傳染病防治法裁罰外，縣政府也斷水斷電勒令停業。
南投縣病毒傳播鍊以人與人連結而擴散，南投縣府5月16日公告縣內八大行業及各類高風險場所停止營業，並要警察機關協助配合稽查。
草屯分局中正派出所28日23時許接獲檢舉，稱草屯鎮千O閣養生館疑似有繼續營業，立即前往臨檢，在門口按鈴10分鐘後，店家下樓開門，警方查獲店內有1男1女，許男只穿著內褲躺在床上，被發現時還裝熟，辯稱他是養生館員工住在店內，他劉姓女子均稱對方為男女朋友，但劉女給警方的店員名單內並未有許男，當場被拆穿。
對於業者渺視政府政令囂張行為，警方除依違反傳染病防治法函報主管機關裁罰外，並報請南投縣政府予以斷水斷電勒令停業。草屯警分局長康健浚表示，非常時期，避免防疫破口，警方絕不手軟，也請業者自重，勿用不同方式或暗地經營破壞規定，對養生館負責人、按摩小姐與客人均依違反傳染病防治法移送裁罰。
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