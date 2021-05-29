影／草屯養生館偷營業！男客只穿內褲辯稱是店員被拆穿

草屯鎮東方紅時尚會館爆發群聚感染，疫情仍在延燒，卻有業者不信邪明關暗開營業，草屯警分局昨天晚間又查獲一家養生館留宿男客，警方臨檢時，許姓男子只穿內褲還辯稱與劉女是男女朋友，不過，店員名單並沒有許男資料，警方除依違反傳染病防治法裁罰外，縣政府也斷水斷電勒令停業。

南投縣病毒傳播鍊以人與人連結而擴散，南投縣府5月16日公告縣內八大行業及各類高風險場所停止營業，並要警察機關協助配合稽查。

草屯分局中正派出所28日23時許接獲檢舉，稱草屯鎮千O閣養生館疑似有繼續營業，立即前往臨檢，在門口按鈴10分鐘後，店家下樓開門，警方查獲店內有1男1女，許男只穿著內褲躺在床上，被發現時還裝熟，辯稱他是養生館員工住在店內，他劉姓女子均稱對方為男女朋友，但劉女給警方的店員名單內並未有許男，當場被拆穿。