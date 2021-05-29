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網傳某飯店收治外縣市確診者 竹市警打假訊息送辦8人

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹地區前天在社群網路出現「新竹市某飯店收治外縣市隔離者」的訊息瘋傳，指該飯店現在是防疫旅館，「台北送下來的」，被點名的飯店立刻發文澄清，新竹市政府昨也報案強調是假訊息，經竹市警局漏夜偵辦，今天陸續通知8人到案，多人都辯稱是基於好意轉傳提醒，但消息來源忘記了，警方全部移送法辦。

新竹市政府指出，新竹市現有11家防疫旅館，依規定僅接受居家檢疫者或居家隔離者入住，並無收治確診者，今天啟用的首座加強型防疫旅館，也只收治自社區篩檢站篩出的快篩陽性者，旅館內安排醫護與警力進駐，只要確定PCR採檢陽性即後送入院，意即防疫旅館不會有收治確診者。

竹市警方昨天受理報案後，立即報請新竹地方檢察署指揮偵辦，並上網截圖蒐證，發現該則訊息在地方的FB、LINE社群都有被發布，經追查陸續通知賀姓網友等8人到案說明，有人稱是從朋友那裡看到的訊息而轉傳，也有人稱忘了在哪看到，基於好意，才會轉傳到群組提醒朋友，不知是假訊息。

新竹市警察局指出，已經立即請8名網友下架不實訊息及澄清勿再轉傳，並依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定，移送新竹地檢署偵辦，提醒民眾如散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

警方也呼籲民眾有關疫情訊息應以中央流行疫情指揮中心宣布為主，對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，任意轉傳分享散布，以免觸法。

新竹地區前天在社群網路出現「新竹市某飯店收治外縣市隔離者」的訊息瘋傳，經竹市警局漏夜偵辦，今天陸續通知8人到案送辦。圖／新竹市政府提供
新竹地區前天在社群網路出現「新竹市某飯店收治外縣市隔離者」的訊息瘋傳，經竹市警局漏夜偵辦，今天陸續通知8人到案送辦。圖／新竹市政府提供

新竹 假訊息

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