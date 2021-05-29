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傳「四維市場死一個」引恐慌 新莊警查假消息送辦兩男

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

47歲陳男未經查證便傳訊假消息「四維市場不要進去、死一個」，由友人黃男看到廣傳，引發附近居民恐慌，里長報警處理，警方調查後發現為陳男、黃男所為，詢後依法移送。

警方指出，光華派出所近日接獲轄區里長反應，指稱近日有人散佈「四維市場請不要進去、死一個、確診很多，今早有一個在四維公園，消毒兵、封鎖線、救護車啊！甚至指名三個店家有人確診，因此關門」等謠言，因此引發里民恐慌，也造成被指名的三間店家困擾，請警方依法處理。

警方調查後，通知陳男與黃男到案說明，陳男坦言轉傳，辯稱他是想轉發查證消息事實，並非有意散佈；黃男則辯稱他是看到陳男轉發，想提醒別人才又散佈消息，警方詢問後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例」送辦，

新莊警提醒民眾，如未經查證便轉發假消息引發恐慌，最重可處三年以下有期徒刑或三百萬元以下罰金，接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先上官方澄清平台如「衛生福利部-真相說明」、「衛生福利部疾病管制署-澄清專區」、「內政部警政署刑事警察局-即時新聞澄清」等確認，以避免觸法。

陳男未經查證轉發假消息，再由友人黃男散佈。記者柯毓庭／翻攝
陳男未經查證轉發假消息，再由友人黃男散佈。記者柯毓庭／翻攝

假消息 警察

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