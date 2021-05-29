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酒吧營業轉型做「飲料外帶」警䅲查開單 衛生局：要罰

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市警方昨天到一家提供外帶的酒吧䅲查。記者卜敏正／翻攝
嘉義市警方昨天到一家提供外帶的酒吧䅲查。記者卜敏正／翻攝

嘉義市警方昨晚到市區一酒吧稽查，發現該酒吧仍在營業，業者雖辯稱只提供「飲料外帶」，但依防疫規定，酒吧等娛樂場所目前都必須暫停營業，警方依法開單移送衛生局，衛生局也強調一定會裁罰。

嘉義市警局一分局長榮派出所，昨晚接到民眾檢舉，指西門街、垂楊路口附近一家酒吧目前仍在營業，員警立即到場稽查，發現酒吧內連工作人員共有4人，還有客人正在等外帶， 酒吧老闆則稱「沒有內用，只提供飲料外帶！」

長榮派出所所長姜健鴻表示，依照政府日前頒布的防疫規定，市內休閒娛樂場所應該暫停營業，其中就已經明文指出：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)等必須全面關閉。

據了解，這段期間因為疫情，酒吧等休閒娛樂埸所無法營業，國內不少酒吧都私下轉型為「外帶飲料」店，提供客人各式調酒外帶，以減少疫情期間的停業損失，衛生局表示，只要酒吧營業被稽查屬實，一定會依規定開罰。

嘉義市警方昨天到一家提供外帶的酒吧䅲查。記者卜敏正／翻攝
嘉義市警方昨天到一家提供外帶的酒吧䅲查。記者卜敏正／翻攝
疫情期間明文規定，酒吧等休閒娛樂場所必須關閉、暫停營業。記者卜敏正／翻攝
疫情期間明文規定，酒吧等休閒娛樂場所必須關閉、暫停營業。記者卜敏正／翻攝

衛生局 疫情 酒店

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