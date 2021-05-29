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台東池上民宅5人群聚打牌 衛生局會同關山警稽查將開罰
防疫警戒升至第三級多日，依然有少數民眾違規，台東縣衛生局昨天會同關山警分局池上分駐所接獲檢舉，指鄉內一處民宅有人群聚打牌，警員蔡誌昇、許舜雯及郭靆豔與衛生局人員全副防護前往稽查，發現有4人在打牌，1人躲在廁所，雖均戴口罩，且聲稱只是友人前往借廁所，但稽查人員仍依「傳染病防治法」開出罰單，並強制民眾返家。
全國已連續5天本土確診個案破百例，三級警戒將延長至6月14日，避免端午節連假群聚，但仍有少數民眾不聽勸，所以昨天起未戴口罩或違反規定群聚不再勸導、一律開罰。
池上分駐所昨天下午接獲民眾檢舉「有人群聚打牌」，警竹通報衛生局前往稽查，發現有5人群聚，其中4人在牌桌上、1人在廁所，屋主聲稱「我們只有4個人，廁所那個是剛來的，馬上就走了」。
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