查緝性交易與假訊息 彰警嚴查法辦

防疫期間嚴查「人與人的連結」及假訊息，彰化縣警局查獲嫖客與越南籍女子在汽車旅館性交易，另一起香港籍男子從事色情按摩落網，查獲數名網友造謠轉發某口罩工廠有確診者。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，全國疫情警戒第3級延至6月14日，多項防疫措施其中包含八大行業停業等，彰化縣警察局加強查緝色情交易，鹿港分局昨天晚間在秀水鄉一家汽車旅館埋伏，發現一對男女進入，員警憑經驗判斷有性交易可能。

鹿港分局今天表示，員警耐心在外守候，待男女準備離開時上前盤查並突破心防，陳姓男子坦承與越南籍楊姓女子以新台幣2500元從事性交易，且全程未戴保險套，讓員警不禁訝異「真是不畏疫情」；陳男與楊女額溫正常，無肺炎相關症狀，員警戴口罩、穿隔離衣在戶外處所製作筆錄後，依違反社會秩序維護法裁處。

另外，彰化縣警察局彰化分局大埔派出所一名女警透過社群媒體購物時突然出現一則廣告訊息，點進連結後，即有一名男按摩師主動攀談，言詞透露有性交易可能，女警報告所長指揮，進而在彰化市一家汽車旅館查獲這名先前透過工作來台的香港籍男子從事性交易。

另一方面，防疫期間還有假訊息流傳。田中分局表示，有團購網流傳「訂社頭鄉某某工廠口罩的人，全部要退掉，因工廠出現確診者，生產的東西不能用」，口罩工廠林姓負責人經朋友轉告後報案，經通知發文者38歲李姓女子到案說明，李女坦承未查證即轉發。

田中分局表示，進一步通知李女上游陳姓女子說明，陳女承認誤信供應商黃姓男子提供的訊息，黃男到案後坦承發布不實訊息，全案昨天將李女、陳女、黃男依涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法「散播疫情、傳染病謠言或不實訊息」，函請彰化地檢署偵辦及彰化縣衛生局裁罰。