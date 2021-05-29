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婦人貪吃不戴口罩被警攔卻嗆聲 反害得丈夫遭上銬逮捕

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹北市一名婦人日前被丈夫騎機車接送，她卻在後座拉下口罩大口吃起洋芋片，正巧被後方路過員警發現，立刻示意機車靠邊停，沒想到他們一臉不屑質問員警「現在沒有戴不行喔？」婦人更對員警嗆聲，沒想到員警一查身分資料，赫然發現男子是通緝犯，當場就將他逮捕歸案。

這起案件發生在竹北市莊敬北路及勝利十一路口，李姓男子當時正載著後座的妻子要下班回家，沒想到妻子嘴饞貪吃，直接在後座大口吃起洋芋片，這幕正好被巡邏員警看到，立刻將機車攔下，並勸導外出要戴好口罩。

沒想到李男還質問員警「現在沒有戴不行喔？」員警立刻回應「當然不行！」婦人則在一旁態度不屑、幫腔嗆聲「哼，我也沒犯法、我也沒闖紅燈」，並且過程中還是自顧自地不斷把洋芋片往口中塞。

但其實李男是竊盜通緝犯身分，當員警表示要盤查身分，要求報出身分證字號時，他強裝鎮定，還訓斥妻子「不要再吃了」，不過經系統查詢確認是通緝犯，員警則立刻通報支援，支援警力來時則將李男上銬帶離。

竹北警分局表示，婦人未戴口罩的行為是違反防疫規定，將函請縣府衛生局依傳染病防治法開罰，另外李男因竊盜遭通緝，目前已移送苗栗地檢署偵辦。

婦人管不住嘴，外出不戴好口罩，嘴饞吃起洋芋片，害得通緝犯丈夫被上銬逮捕。記者巫鴻瑋／翻攝
婦人管不住嘴，外出不戴好口罩，嘴饞吃起洋芋片，害得通緝犯丈夫被上銬逮捕。記者巫鴻瑋／翻攝

通緝 口罩 竊盜

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