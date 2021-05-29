「罩一半」不聽勸還拿菸挑釁 北港警方依法開單

全國疫情三級警戒，人人外出都得戴上口罩，不過雲林縣有一名男子騎著腳踏車，把口罩拉到下巴在超商前徘徊，警方到場勸導時還作勢挑釁，最後被警方開出舉發單函送法辦，這下想逃也逃不掉。

檢舉「不戴口罩就出門」宛如變成全民運動，警民合力揪出「疫外之者」，為的就是防堵疫情在社區傳播的風險。

雲林縣累計10例本土案例，且因有其他縣市確診者涉足雲林的足跡，縣內自5月21日加強取締未戴罩行為，警方統計至昨天止已舉發超過百件。

北港警分局光是27、28日兩天就開出5張未戴罩舉發單。昨天一名設籍高雄市的王姓男子，騎腳踏車在口湖鄉湖東村一家超商前徘徊，口罩僅戴到下巴，不但不聽警勸，還拿出香菸包挑釁，後隨之開溜。

口湖分駐所巡邏員警循線追人，拍照存證並開出舉發單，移請雲林縣衛生局依傳染病防治法裁處，可罰3000元到1萬5000元罰鍰。

分局長顏偉丞表示，警方執行口罩稽查沒有蜜月期，提醒民眾只要外出就一定要戴好口罩；此外加強稽查暫時停業的八大行業，以防出現假關門、真營業或化明為暗等違規手法，造成疫情破口，民眾如有發現可疑情事也應立即通報警方。