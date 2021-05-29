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確診足跡超市、量販店遠勝超商 侯友宜都喊話少去

萬一「封城」該準備哪些東西？ 4大類防疫物資不能少

「某口罩工廠員工確診」 3人傳播未查證訊息被函送

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓女子誤信黃姓口罩供應商的話，在Line團購網發布彰化縣某口罩工廠有員工確診的不實訊息，也經營Line團購網的李女轉傳這則訊息，口罩工廠林姓負責人輾轉得知和截圖後報案，田中警分局今天依李女、陳女、黃男等3人依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法，函送彰化地檢署偵辦和彰化縣衛生局裁罰。

警方調查，李姓女子（38歲）經營Line團購物網，在Line發布「有訂社頭鄉○○口罩的全部要退掉，因他們工廠出現有確診者，所有生產的東西都不能用。」這則訊息經群組成員轉傳，林姓口罩工廠業者的朋友也接到這則訊息，向林姓業者求證。

林姓業者報警，警方傳喚李女到案說明，李女聲稱貼文來自另一個團購網的陳姓版主（38歲）。警方傳喚陳女到案說明，陳女聲稱是姓供應商（51歲）提供消息，她沒求證就發出貼文。警方傳喚黃男到案說明，黃男坦承也是聽說某口罩工廠有員工染疫，他未經查證，逕自對外發布不實訊息，結果口罩工廠根本沒員工染疫，他對工廠聲譽受損，感到非常抱歉。

田中警分局訊後，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條、傳染病防治法第63條，散播疫情、傳染病之謠言或不實訊息，把李女、陳女和黃男函送彰化地檢署偵辦和彰化縣衛生局裁罰，並呼籲民眾不要轉傳未經證實的消息，應依中央流行疫情指揮中心發布的疫情消息為依據。

口罩工廠業者截圖，向彰化縣田中警分局報案。圖／警方提供
口罩工廠業者截圖，向彰化縣田中警分局報案。圖／警方提供

口罩 疫情 假消息

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