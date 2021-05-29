「某口罩工廠員工確診」　3人傳播未查證訊息被函送

彰化縣陳姓女子誤信黃姓口罩供應商的話，在Line團購網發布彰化縣某口罩工廠有員工確診的不實訊息，也經營Line團購網的李女轉傳這則訊息，口罩工廠林姓負責人輾轉得知和截圖後報案，田中警分局今天依李女、陳女、黃男等3人依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法，函送彰化地檢署偵辦和彰化縣衛生局裁罰。

警方調查，李姓女子（38歲）經營Line團購物網，在Line發布「有訂社頭鄉○○口罩的全部要退掉，因他們工廠出現有確診者，所有生產的東西都不能用。」這則訊息經群組成員轉傳，林姓口罩工廠業者的朋友也接到這則訊息，向林姓業者求證。

林姓業者報警，警方傳喚李女到案說明，李女聲稱貼文來自另一個團購網的陳姓版主（38歲）。警方傳喚陳女到案說明，陳女聲稱是姓供應商（51歲）提供消息，她沒求證就發出貼文。警方傳喚黃男到案說明，黃男坦承也是聽說某口罩工廠有員工染疫，他未經查證，逕自對外發布不實訊息，結果口罩工廠根本沒員工染疫，他對工廠聲譽受損，感到非常抱歉。