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罰不怕！南投5人室內聚賭打麻將 面臨30萬元重罰

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

新冠肺炎疫情發燒，南投仍有民眾不顧禁令，在室內聚賭打麻將，將面臨30萬元以上重罰。圖／南投警分局提供
新冠肺炎疫情發燒，南投仍有民眾不顧禁令，在室內聚賭打麻將，將面臨30萬元以上重罰。圖／南投警分局提供

新冠疫情嚴峻，已規定民眾出門要配戴口罩，禁止室內5人、室外10人以上群聚，仍有人心存僥倖，南投警分局昨晚在名間鄉查獲陳姓等5名男子在屋內聚賭打麻將，涉嫌賭博且違反傳染病防治法，除了移送法辦外，也面臨最高30萬元重罰。

台灣本土確診案例持續增加，中央流行疫情指揮中心更將全國防疫等級提升為「強化第三級警戒 」並宣布5大措施及相關裁罰規定。南投縣政府28日也發出公告，禁止室內5人、室外10人以上聚會至6月14日。

但仍有民眾心存僥倖，無視防疫禁令違法聚賭，南投警分局昨天晚間，在名間鄉查獲陳姓等5人在屋內聚賭打麻將，因有抽頭行為，涉嫌違反賭博罪。因為疫情持續延燒，警方不敢大意，偵辦人員均全副武裝，在戶外空曠處偵詢，以隔板阻絕，做好防疫措施，全案依賭博罪、社會秩序維護法偵辦。

南投縣衛生局表示，5人以上室內群聚，已經違反傳染病防治法，包括屋主在內最重將處以30萬元罰款。

分局長鄭有益表示，國內疫情持續升溫，縣內也有確診案例，警方執行各項防疫勤務，對於治安維護也絕對不會鬆懈，呼籲疫情當下，民眾一定要遵守防疫規定，保護自己，也守護家人健康。

南投警方查獲5人在室內聚賭，為了確保安全，改在室外偵訊。圖／南投警分局提供
南投警方查獲5人在室內聚賭，為了確保安全，改在室外偵訊。圖／南投警分局提供
南投警分局加強防疫勤務，昨晚在名間鄉查獲5人在室內聚賭。圖／南投警分局提供
南投警分局加強防疫勤務，昨晚在名間鄉查獲5人在室內聚賭。圖／南投警分局提供

疫情 賭博 傳染病

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