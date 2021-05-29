影／無視防疫禁令！中和青少年騎車夜遊鳴喇叭放鞭炮警速逮

無視防疫禁令，新北市一群青少年昨晚騎車群聚夜遊，沿路鳴按喇叭還施放鞭炮擾民，中和警方3小時速逮16人依法偵辦及裁罰，最重共可罰460萬元。

昨天晚上10時許，一群青少年騎乘10多輛機車行經中和區中板路，不僅沿路鳴按喇叭還數度施放鞭炮擾民，轄區中和警分局中原派出所接獲民眾報案，動員警力追緝，這群機車族還在警方面前蛇行挑釁並四處逃竄，警方追查3小時共帶回16人。

無視防疫禁令，一群青少年昨晚騎車群聚夜遊，沿路鳴按喇叭還施放鞭炮擾民，中和警方3小時速逮16人依法裁罰，最重可罰460萬元。記者王長鼎／翻攝

據了解，沿路施放鞭炮的16歲李姓少年供稱，疫情期間，因關在家裡太久太悶，故相約出遊，眾人一時興起好玩，才會沿路施放鞭炮。

警方漏夜辦全案依違反社會秩序維護法辦理，另未戴安全帽、逆向、無照駕駛等違規皆依法告發；另違反室外群聚10人以上將函報衛生局依傳染病防治法裁罰，一人最高可罰30萬元，共可開罰460萬元。

中和偵查隊長陳嘉鵬表示，疫情期間，警方治安不鬆懈，對不法之徒絕不姑息，提醒民眾近期疫情嚴峻應盡量待在家裡，以保護自身安全、共同為防疫努力。