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台東有車未開燈竄出車道疑似製造車禍詐財 警方將了解

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東縣何姓男子昨天深夜開車行經東河鄉都蘭那界，卻遇上對象車道一輛車未開燈忽然竄出，嚇得他偏離車道閃避，也馬上閃燈提醒，對方卻依然不理會，怾是快速駛離現場。今天他把行車記錄器傳上網，許多人都認為可能是要製造車禍。警方表示會聯繫當事人了解情況。

何姓男子說，昨晚11點40分左右，他從台東開車往台東方向走，在那界台11線有輛納智捷U7深綠灰色車輛忽然駛入他的車道，對方沒開燈，他只有不到1秒時間反應，所幸即時閃避未撞上，事後馬上連閃2次燈，但對方還是沒開燈，只是快速駛離現場。

「這根本是故意製造車禍吧」許多人看見這段影片，都覺得有問題，認為一般人不會這麼開車，而且沒開燈在深夜也不好開車，不可能沒有發現問題，「如果不是故意製造車禍勒索詐財，可能就是要騙保險」。

台東縣成功警分局得知消息，表示將會和當事人聯繫，希望能從影像解析出車牌號碼，也會調閱沿線的監錄系統，設法找出車主身分，要求說明情況。

何姓男子開車車時，對向一輛車忽然駛入，差點撞上。記者施鴻基／翻攝
何姓男子開車車時，對向一輛車忽然駛入，差點撞上。記者施鴻基／翻攝

台東 車禍

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