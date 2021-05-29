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雲林遊客忘情挖蛤蜊 漲潮回不到岸際海巡機警救人
雲林縣許厝寮沙洲因地理環境緣故，常有當地民眾或外地遊客前往挖蛤蜊，不過昨日一名37歲蘇姓男子因為挖得太忘情，未注意漲潮時間受困沙洲，幸虧海巡人員機警發現，與消防人員趕緊帶救生裝備下海救援，平安將蘇男帶回岸上。
海巡署中部分署第四岸巡隊表示，昨天海水漲潮時間為11點46分左右，許厝寮安檢所守望人員劉哲緯以望遠鏡偵蒐海面狀況時，突然發現疑似有人受困在沙洲，隨即通報備勤人員及雲林縣消防局北五分隊，立即出動救災人員趕赴現場馳援。
許厝寮安檢所小隊長林俊各、麥寮巡邏站長邱皓辰等人，帶著救生裝備涉水到距離岸際1公里外的沙洲，終於找到受困其中的蘇姓男子，避免憾事發生。
蘇姓男子說自己是從台中市太平區而來、初訪許厝寮，想到沙洲附近挖蛤蜊，因為從來沒體驗過，一時半刻就忘了注意漲潮時間，回神時人已離岸際1公里遠，幸好海巡人員機警，否則很難想像自己得在險象環生的海水中待上多久。
經人員為男子初步檢查，身體並無外傷，休息後便自行離去。林俊各表示，許厝寮沙洲因地理及生態環境，常有民眾利用退潮時間到此挖蛤蜊，但多數人會因不解當地潮汐與地形，造成漲潮時受困沙洲情形。
第四岸巡隊上校隊長邱仁道表示，隊部與雲林縣政府農業處已於許厝寮岸際裝設潮汐告示牌及標語，提醒民眾注意安全，而如在岸際或海域從事水上相關活動時，也應注意四周環境，並做足相關安全措施，發生危難情事急需救助可撥打「118」專線求助。
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