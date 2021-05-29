香港「牛郎」網路釣女客釣到女警 汽車旅館被當場查獲

全國防疫進入第三級警戒，全國八大類場所都暫停營業，為防止疫情擴散，警方全力查察，幾乎都是查獲外女子賣淫，卻有一名以打工名義來台的香港「牛郎」卻在網路拉客，但拉到彰化警分局大埔派出所一名女警，這名機警且勇敢的女警前天依約到彰化市一家汽車旅館「交易」，在談好價碼後，在房間外的男警進入，將他當場查獲，昨天依社會秩序維護法裁罰1500元。

警方表示，此次疫情在查察八大行業以來，都是查到女子賣淫案件，尤其是外籍女移工最多，而彰化分局此次查獲39歲的香港籍郭姓男子從事「牛郎」色情交易，可能是全國第一件。員警透露，這名男子身高約170公分，長相斯文，一張口就有明顯的香港腔，很難想像會從事牛郎。

警方調查，郭男是去年11月以打工名義來台，卻在中彰投從事色情按摩及性交易，供稱是第一次被查獲，表示沒想到台灣也會抓「牛郎」。

警方說，彰化警分局大埔派出所一名女警在手機社群媒體購物時，突然一廣告訊息彈出，無意間點進連結，隨即有一帳號主動攀談要加LINE，自稱是按摩師，但言談之間頗為大膽，甚至傳送下體照片，女警懷疑這名男按摩師有從事性交易的可能，還提供客製化服務，在與同事討論後，隨即報告並由所長王英州指揮，約定昨天下午到彰化市某汽車旅館「交易」。

這名女警很勇敢地冒險進入房間內，先與這名郭姓男子聊天談價碼，他以濃濃的香港腔，表示如果純按摩是2500元，進一步性交易則是再加2000元，當他按摩幾下後，做好蒐證後， 在房間外守候的所長王英州及兩名男警開門進來，將郭查獲，他看到員警闖入，當場傻眼，他供認從事。