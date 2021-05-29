加中市警LINE好友 良民證線上登記後親領
台中市警察局結合LINE官方帳號「@TCPB」，針對民眾與員警推出多項防疫作為。市警局指出，民眾可透過LINE官方帳號「@TCPB」，輸入關鍵字「良民證」，線上填寫良民證資料，3天後親自持證件到市警局外事科取證，一次搞定。
手機加入LINE官方帳號「@TCPB」，將「台中市政府警察局」加為好友，民眾生活上遇到疑難雜症可以透過「附近警察局查詢」，結合地圖資訊到最近警察局洽詢。
台中市警局外事科表示，民眾若需申辦警察刑事紀錄證明書(俗稱良民證)，輸入關鍵字「良民證」可線上填寫資料，並於3個工作日後，本人親持身分證或戶口名簿正本到市警局外事科1樓，即可領取證件。
市警局說，外出遇到馬路三寶或行經可疑的車輛，可使用「查贓車」系統，利用LINE連結到「交通違規檢舉」或是「意見信箱」。
近期員警染疫確診數增加，市警局推出手機「LINEBOT打卡」功能，透過藍芽傳輸在特定區域範圍內，使用私人手機發送上下班訊號，一改舊式指型機排隊簽到方式，避免群聚感染風險。
據查，市警局每日約有150名內勤員警使用，吳姓警官說，現代人手機不離身，上下班使用手機打卡，「反而相當方便」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言