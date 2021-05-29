加中市警LINE好友 良民證線上登記後親領

台中市警察局結合LINE官方帳號「@TCPB」，針對民眾與員警推出多項防疫作為。市警局指出，民眾可透過LINE官方帳號「@TCPB」，輸入關鍵字「良民證」，線上填寫良民證資料，3天後親自持證件到市警局外事科取證，一次搞定。

手機加入LINE官方帳號「@TCPB」，將「台中市政府警察局」加為好友，民眾生活上遇到疑難雜症可以透過「附近警察局查詢」，結合地圖資訊到最近警察局洽詢。

台中市警局外事科表示，民眾若需申辦警察刑事紀錄證明書(俗稱良民證)，輸入關鍵字「良民證」可線上填寫資料，並於3個工作日後，本人親持身分證或戶口名簿正本到市警局外事科1樓，即可領取證件。

市警局說，外出遇到馬路三寶或行經可疑的車輛，可使用「查贓車」系統，利用LINE連結到「交通違規檢舉」或是「意見信箱」。

近期員警染疫確診數增加，市警局推出手機「LINEBOT打卡」功能，透過藍芽傳輸在特定區域範圍內，使用私人手機發送上下班訊號，一改舊式指型機排隊簽到方式，避免群聚感染風險。