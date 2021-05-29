老翁遭騙40萬元詐團食髓知味再次釣魚 警民合作逮車手

高雄一名老翁因信詐騙集團誆稱「電信費欠繳」，先匯了40萬元給詐團，事後老翁報案警方持續追蹤，在第二次詐團故技重施後，與警方合作，將車手范姓男子逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，高雄左營區一名老翁本月18日接獲詐團來電，對方先誆稱是電信客服人員，並謊稱老翁有一筆40萬元的電信費未繳，沒想到老翁信以為真，便將40萬元交給詐團。

事後，老翁越想越不對勁，到左營警分局博愛四路派出所報案，聽警方解釋下才發現自己遭詐。沒想到之後詐團食髓知味，又故技重施再一次打電話詐騙老翁，幸好左營分局積極與老翁橫向聯繫，老翁佯裝上勾，雙方相約在左營區榮總路上的某公園面交105萬元。