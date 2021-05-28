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新北傳7警確診 警友會送慰問金、味全捐物資
疫情嚴峻，全國三級警戒狀態延長至6月14日，新北市警局全體員警總動員投入防疫十分辛勞，更傳出7名員警確診新冠肺炎，新北市警友會理事長郭進源捐贈每位因公染疫員警慰問金3萬元，新北市警局長黃宗仁回贈警察寶寶感謝。味全公司也捐贈包括營養補給的萬丹保久乳等物資共200箱，及包裝水一批，感謝警察和所有醫護人員站在防疫第一線，為全體國人健康把關，投入防疫工作的努力與貢獻。
近日新北市蘆洲與新店警分局及刑警大隊先後傳出有6名員警確診新冠肺炎，與刑大確診偵查佐同住，在樹林警分局擔任偵查佐的哥哥，日前經快篩結果呈現陽性反應，今天PCR結果出爐，確診新冠肺炎，令新北市警局長黃宗仁感到十分難過。
他表示，對於員警因為執行防疫工作而染疫，警局一定會給予最大的協助，他也特別感謝新北市警察之友會全力支持，提供3萬元慰問金給每位染疫的員警，他並呼籲社會大眾體諒基層員警的辛勞，多多給予支持與鼓勵。
疫情日漸嚴峻，雙北地區更為重災區，新北市警局110勤務指揮中心每天都有民眾報案有人未戴口罩，勤務中心都會通報線上巡邏員警前往處理，並依規定開罰，經統計自5月15日至27日，檢舉未戴口罩報案件數共5049件。
味全公司也對醫護人員在疫情期間，頂著艷陽下，待在醫院臨時搭建的帳篷下，幫助民眾快篩，每日從早到晚採檢人潮不斷，平均每日上百件的採檢量，對於現在醫護人員短缺的時期，是相當辛苦的。
今天由新北市警局人員協助味全公司，前往新北市10個重點醫院的快篩站以及重點熱區的警分局及消防局、衛生局，致贈營養補給的萬丹保久乳等物資總共200箱，及包裝水一批，感謝站在防疫第一線的警察和所有醫護人員。
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