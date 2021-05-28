影／彰化無夜市可逛？2男騎車至台中廟東夜市傷人

中市豐原區知名廟東夜市昨深夜竟傳2名男子持木棒傷人。據悉，兩名尤姓男子為鄰居關係，因彰化無夜市可逛，晚間無聊一路騎機車雙載來豐原逛夜市，因與黃男「互看不順眼」，才持木棒傷人，導致黃男頭頂撕裂傷縫合7公分。警方今直搗彰化逮人，警詢後將尤男等2人依傷害罪嫌移送。

昨晚10時許，黃男(44歲)到台中市豐原區廟東夜市買宵夜，離場時與2名尤姓男子視線對上，身著黃衣尤男(36歲)大吼，「看甚麼！」，雙方爆發口角爭執，黃衣尤男從機車置物箱取出木棒，奮力朝黃男頭部攻擊，隨後兩人騎機車逃逸。

據悉，騎機車的黃衣尤男與後座灰衣尤男(36歲)為鄰居關係，兩人為自由業，疑因疫情嚴峻，彰化沒有夜市可逛，兩人騎機車北上到台中市豐原逛廟東夜市。

今天下午2點，台中市警察局豐原分局頂街所到彰化兩名尤男住所逮人，黃衣尤男坦承持棒打人，機車置物箱內的木棒為他所有，平日放在置物箱內「防身用」。警方查扣50公分長木條與黑色套子等證物，警詢後將尤男等2人依傷害罪嫌移送。