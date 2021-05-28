快訊

宗教團體開第一槍！國際佛光會申請進口50萬劑嬌生疫苗

整理包／好想打疫苗！看台灣採購疫苗到貨進度表 莫德納、AZ差異在哪裡？

強化基層警執勤安全 北市警友會捐370萬助購防疫物資

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國內疫情嚴峻，警察是防疫前線一員，為提供員警完善防護，台北市警察之友會昨天特別捐贈370萬元給台北市警察局，用以購買防疫裝備及物資，確保員警疫情之下執勤安全。

中央流行疫情指揮中心5月19日宣佈全國升為第三級防疫警戒，營業場所及洽公機關應落實人流管制，規定戴口罩、保持社交安全距離等。台北市警局轄內重要機關眾多、交通四通八達，每日往返旅次及進出人口數龐大，防疫工作更加繁重。

因警方須協助各項防疫工作，包含疫調、失聯協尋、稽查未戴口罩、宣導防疫規定等，執勤時容易暴露在較高的風險當中，為加強員警在疫情之下執勤安全，提供第一線員警更完善的防護，台北市警察之友會昨天捐贈370萬元給台北市警局。

台北市警局表示，感謝警友會以實際行動支持警察機關，為基層員警注入暖流，這筆經費將用以添購防疫裝備及物資。另呼籲民眾減少非必要外出及群聚活動，外出務必戴口罩，勤洗手及消毒，做好健康管理，遵守防疫規定。

台北市政府警察局。記者李隆揆／攝影
台北市政府警察局。記者李隆揆／攝影

北市 警察 疫情

延伸閱讀

落實防疫！陳霆全家在家戴口罩 各自房間用餐不群聚

與夥伴站在一起 yoxi全力相挺司機、保護乘客

可包車或無限換車！ＷeMo Scooter推安心騎7日應援方案

佛光山等宗教團體捐防疫物資 為旗山警提供更全面防護

相關新聞

未戴口罩遊蕩台北車站 警勸導男躺地擺爛「拿槍斃了我」

33歲張姓男子昨午4時許行經台北車站旁，因未戴口罩遭檢舉，警方到場勸導，卻躺在地上拒不配合，嗆警「一來就大小聲」、「你拿槍...

疫情當前他不戴罩還罵警這下慘了！最重罰1.5萬並究辦

疫情嚴峻，60歲的古姓男子昨天近中午在台中市大里區大買家量販店國光店二樓販食區未戴口罩，經警方勸導後離去後，又二度回到二...

宜蘭7旬翁查看溫室水塔 疑失足掉入塔內溺水喪命

宜蘭縣員山鄉今天早上9點多，發生一起死亡意外。79歲江姓男子查看水塔時，疑似失足掉入塔內，被發現時已經沒有生命徵象，緊急...

強化基層警執勤安全 北市警友會捐370萬助購防疫物資

國內疫情嚴峻，警察是防疫前線一員，為提供員警完善防護，台北市警察之友會昨天特別捐贈370萬元給台北市警察局，用以購買防疫...

竹北竹筍公園也有確診足跡？ 衛生局指假消息將提告

新竹縣昨天傳出5確診，今天也有1確診，網上就有一段錄音檔透過LINE流竄，指出案6759不僅有竹北文化公園足跡，還有竹筍...

影／餐飲婦太累找按摩師「鬆」兩節 按摩師扯：我阿姨

全國疫情嚴峻，台中市一家個人按摩店「明關暗開」，警方進屋察看，張女趴在按摩床上，林姓負責人謊稱，「她是我阿姨」。警方調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。