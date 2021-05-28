強化基層警執勤安全 北市警友會捐370萬助購防疫物資

國內疫情嚴峻，警察是防疫前線一員，為提供員警完善防護，台北市警察之友會昨天特別捐贈370萬元給台北市警察局，用以購買防疫裝備及物資，確保員警疫情之下執勤安全。

中央流行疫情指揮中心5月19日宣佈全國升為第三級防疫警戒，營業場所及洽公機關應落實人流管制，規定戴口罩、保持社交安全距離等。台北市警局轄內重要機關眾多、交通四通八達，每日往返旅次及進出人口數龐大，防疫工作更加繁重。

因警方須協助各項防疫工作，包含疫調、失聯協尋、稽查未戴口罩、宣導防疫規定等，執勤時容易暴露在較高的風險當中，為加強員警在疫情之下執勤安全，提供第一線員警更完善的防護，台北市警察之友會昨天捐贈370萬元給台北市警局。