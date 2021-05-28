竹北竹筍公園也有確診足跡？ 衛生局指假消息將提告

新竹縣昨天傳出5確診，今天也有1確診，網上就有一段錄音檔透過LINE流竄，指出案6759不僅有竹北文化公園足跡，還有竹筍公園足跡，衛生局卻沒有將所有人全部匡列，縣府下午嚴正駁斥這段不實錄音，並表示都有依規範處置，將針對假訊息提告。

不實訊息錄音檔內容指出，案6759這名確診婦女，除了確診前會去竹北文化公園，還會到竹筍公園，更因此有在竹筍公園與其他婆婆媽媽有接觸，錄音檔內容則質疑縣府沒有確實將所有人匡列，放任這些接觸者在外活動。

衛生局長殷東成指出，這段約1分鐘的錄音檔，內容完全是惡意散播的假消息，並攻擊新竹縣政府的防疫工作，不但造成民眾不必要的恐慌，也抹煞前線防疫人員的努力和辛苦，今天衛生局已收集相關網路證據，將移請新竹檢警調查，希望遏止假消息，並揪出惡意攻擊者。

殷東成說明，新竹縣確診者案6759確診後，其活動狀況均由疫調人員確認，並陸續匡列同住家人和活動接觸者，其中有8人居家隔離，1人自主健康管理，另外也公佈文化公園這個足跡點，和明確時間為上午5點至6點30分，提醒這個時段來此地點的民眾要提高自我防護警覺。