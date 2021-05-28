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新北雙和地區疫情高漲 消防救災救護大隊獲贈愛心物資

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

因應疫情持續升溫，全台防疫警戒進入關鍵期，新北市中、永和區為新冠肺炎疫情熱區 ，防疫期間不論居家檢疫、護送就醫、後送確診輕症，有賴所有消防人員恪盡職責，跑在防疫最前端，守護市民免於新冠肺炎的威脅。

新北市義消中和中隊長邱烽堯深感消防人員近期為執行防疫勤務疲於奔命，還要穿著全套防疫裝備非常辛勞，為感謝所有防疫夥伴在疫情嚴峻的時刻都能堅守崗位，今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊泡麵75箱、罐頭20箱給第一線防疫人員充當夜間勤務後的點心。

第七救災救護大隊長洪萬見感謝義消中和中隊長邱烽堯於抗疫期間拋磚引玉無私奉獻，也期盼在新北市民大家共同努力下，讓疫情早日減緩，一起打贏這場抗疫勝仗。

新北市雙和地區疫情高漲，義消中和中隊長邱烽堯今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊愛心物資。圖／邱烽堯提供
新北市雙和地區疫情高漲，義消中和中隊長邱烽堯今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊愛心物資。圖／邱烽堯提供
新北市雙和地區疫情高漲，義消中和中隊長邱烽堯今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊愛心物資。圖／邱烽堯提供
新北市雙和地區疫情高漲，義消中和中隊長邱烽堯今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊愛心物資。圖／邱烽堯提供
新北市雙和地區疫情高漲，義消中和中隊長邱烽堯今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊愛心物資。圖／邱烽堯提供
新北市雙和地區疫情高漲，義消中和中隊長邱烽堯今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊愛心物資。圖／邱烽堯提供

疫情 新冠肺炎

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