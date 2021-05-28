恆春律師張怡家被潑紅漆 警逮2台中男追「藏鏡人」

曾參選屏東縣恆春鎮長、與時代力量結盟參選本屆屏南區立委的恆春律師張怡，以敢言不怕事的風格打出知名度，26日住家及自家車輛遭人潑漆，恆春警方調閱監視器畫面，循「足跡」逮捕2名住台中市的男子，至於潑漆動機，2人供稱是張怡父親欠錢未還，但又提不出相關證明，警方認為有隱情，將追查是否有「藏鏡人」。

警方調查，26日下午15時許，2名戴著口罩男子駕駛轎車到張怡住家後，下車持塑膠袋裝的紅色油漆，朝張怡家的車輛及住宅潑灑紅色油漆，過程不到1分鐘，隨即駕車逃逸，車牌還刻意用膠帶封住逃避查緝，有民眾目擊「車牌貼膠帶」的轎車。

恆春警方接獲報案後，透過民眾提供的逃逸方向，沿途調閱監視器及目擊者查訪，查出涉案車輛及住台中市的王姓及林姓男子，昨天查緝到案，2人供稱是張怡的父親欠錢未還，但又提不出相關證明，且含糊其詞，警方認為另有隱情，懷疑幕後有指使者，訊後依毀損、恐嚇、侵入住宅等罪嫌將2人移送屏東地檢署偵辦。