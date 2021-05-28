不甩禁令！桃園女南漂高雄賣淫 警方立馬找上門

不甩禁令！桃園張姓女子南下高雄當「個工」賣淫，被轄區警方三民一分局查獲；原她有就醫紀錄，正值疫情嚴峻，警方也不敢大意，幸好只是虛驚一場，警詢後，張女遭依社會秩序維護法送辦。

據了解，原在桃園、中壢當小吃部服務生的張女（36歲），因疫情原因關閉休閒娛樂場所，便輾轉跑到高雄三民區一帶，利用Line群組以1次1800元代價，找客人性交易，三民一警分局獲報後，在前天晚上到建國三路上的旅館將她逮捕。

起初，因張女來自北部，警方不敢大意，戴上口罩、護目鏡、手套為她製作筆錄，幸好經查證她是因腰痛前往醫院，且快篩檢驗是陰性後，警方才鬆了一口氣，警詢後依社會秩序維護法送辦。

為防止休閒娛樂場所明關暗開，三民一警分局查緝甚嚴，不僅轄區內有「排毒一條街」的九如路，夜晚黑漆漆，警方也因大力查緝性交易，在網路上傳出風聲，紛紛說「三民區現在很辣」，意指尋芳客千萬不要到三民區，容易遇上警方敲門。