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影／牌友聚集打家庭麻將 違反高雄防疫開罰稱「要找議員」

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警方昨天深夜據報，苓雅區有1戶人家家裡傳出麻將聲，正值高雄市政府已發布防疫措施，「停止室內非必要社交聚會」禁令，屋主和3名牌友因群集屋內打麻將，遭警取締，屋主因不知市府發布禁令，直稱「要找議員」，仍被警方開出違反傳染病防治法罰單。

高雄市警苓雅分局表示，高雄市政府因昨天新增14例本土新冠肺炎確診病例，其中10人感染源頭是室內群聚打麻將，昨天下午公告，非同住者的室內非必要社交聚會，將嚴懲打麻將、撲克牌、橋牌、桌遊及流動賭場。

昨天深夜11點多，苓雅警分局民權路派出所接獲民眾檢舉，指住戶群聚打麻將妨礙安寧，警方前往察看，在屋外就聽見麻將聲，經簡姓屋主同意後進屋稽查，發現屋內有1桌麻將桌，在場另有簡的牌友陳姓、吳姓及詹姓等男子，他們坦承打麻將，警方立即對他們開違反傳染病防治法舉發通知單，可處3000元至1萬5000元罰鍰。

由於簡姓屋主與牌友打衛生麻將，並沒抽頭，而且室內只有1桌，並不構成賭博罪。簡姓屋主不禁抱怨，起碼要告訴人家，從今天開始不能這樣，不能一進來就要開單。員警告訴他，市府已公告禁令，新聞也有報，但簡稱，「我平常沒有在看電視，不知道有這個規定啦！你們再這樣，我就要找議員！」，仍被開單送衛生局裁罰。

簡姓屋主與牌友聚集打麻將，遭警方以違反防疫措施開單送罰。記者林保光／翻攝
簡姓屋主與牌友聚集打麻將，遭警方以違反防疫措施開單送罰。記者林保光／翻攝

麻將 高雄市

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