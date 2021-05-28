快訊

國產疫苗也納計算 陳時中：10月底疫苗覆蓋率達六成

醫療量能吃緊！全國180家醫院開設專責病床數達9015床

男子戴口罩跑步昏倒 高市警即刻救援助送醫脫險

中央社 / 高雄28日電

高雄市葉姓男子戴著口罩慢跑，經過左營區博愛四路派出所前突然昏倒在地，派出所人員立即以心肺復甦術（CPR）等急救，將葉男子救醒並協助送醫，保住性命。

左營警分局今天指出，葉男（34歲）26日晚上9時30分許戴著口罩慢跑，經過左營區博愛四路派出所前，疑因身體不適突然昏倒在地。

警方表示，博愛四路派出所員警即時發現，隨即以心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟去顫器（AED）急救，才將葉男救醒。

警方指出，葉男面部朝下倒臥矮樹叢旁，員警先將他翻回正面，再取下他的口罩並讓他呼吸暢通；未料數秒後，葉男突然停止呼吸，測量其脈搏、心跳，發現他的跳脈搏逐漸微弱。

員警先施以心肺復甦術，但葉男瞬間又失去呼吸心跳，員警便以自動體外心臟去顫器（AED）電擊按壓葉男胸部，直到救護車到場，將葉男緊急送醫急救。經醫師診治後，葉男恢復意識、生命跡象穩定。

醫師出身的高雄市衛生局長黃志中指出，戴口罩跑步會造成呼吸阻力大，如果還有心血管或呼吸道疾病會造成身體不適等，提醒民眾避免於身體出狀況時勉強運動。

口罩 高雄市 醫師

延伸閱讀

街友阿伯拒收口罩遭「2男怒砸酒精水球」！　網氣炸：羞辱人

關心清消人員安全 高市新商業會捐贈2千個防護面罩

三級警戒還營業 高市工務局今早對民生一路酒吧斷水電

「你的口罩？」運動不甩防疫 宜蘭3民眾觸法遭開罰

相關新聞

影／5男女沒戴口罩半夜飲酒喧嘩 鄰居緊張警蒐證告發

基隆市新豐街一處社區附近，昨天半夜凌晨2點多，民眾報案有多人聚集飲酒妨害安寧，員警到場發現5名男女全都未戴口罩，蒐證後告...

恆春律師張怡家被潑紅漆 警逮2台中男追「藏鏡人」

曾參選屏東縣恆春鎮長、與時代力量結盟參選本屆屏南區立委的恆春律師張怡，以敢言不怕事的風格打出知名度，26日住家及自家車輛...

不甩禁令！桃園女南漂高雄賣淫 警方立馬找上門

不甩禁令！桃園張姓女子南下高雄當「個工」賣淫，被轄區警方三民一分局查獲；原她有就醫紀錄，正值疫情嚴峻，警方也不敢大意，幸...

影／牌友聚集打家庭麻將 違反高雄防疫開罰稱「要找議員」

高雄市警方昨天深夜據報，苓雅區有1戶人家家裡傳出麻將聲，正值高雄市政府已發布防疫措施，「停止室內非必要社交聚會」禁令，屋...

疫情當前他不戴罩還罵警這下慘了！最重罰1.5萬並究辦

疫情嚴峻，60歲的古姓男子昨天近中午在台中市大里區大買家量販店國光店二樓販食區未戴口罩，經警方勸導後離去後，又二度回到二...

宜蘭7旬翁查看溫室水塔 疑失足掉入塔內溺水喪命

宜蘭縣員山鄉今天早上9點多，發生一起死亡意外。79歲江姓男子查看水塔時，疑似失足掉入塔內，被發現時已經沒有生命徵象，緊急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。