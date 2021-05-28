男子戴口罩跑步昏倒 高市警即刻救援助送醫脫險

高雄市葉姓男子戴著口罩慢跑，經過左營區博愛四路派出所前突然昏倒在地，派出所人員立即以心肺復甦術（CPR）等急救，將葉男子救醒並協助送醫，保住性命。

左營警分局今天指出，葉男（34歲）26日晚上9時30分許戴著口罩慢跑，經過左營區博愛四路派出所前，疑因身體不適突然昏倒在地。

警方表示，博愛四路派出所員警即時發現，隨即以心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟去顫器（AED）急救，才將葉男救醒。

警方指出，葉男面部朝下倒臥矮樹叢旁，員警先將他翻回正面，再取下他的口罩並讓他呼吸暢通；未料數秒後，葉男突然停止呼吸，測量其脈搏、心跳，發現他的跳脈搏逐漸微弱。

員警先施以心肺復甦術，但葉男瞬間又失去呼吸心跳，員警便以自動體外心臟去顫器（AED）電擊按壓葉男胸部，直到救護車到場，將葉男緊急送醫急救。經醫師診治後，葉男恢復意識、生命跡象穩定。

醫師出身的高雄市衛生局長黃志中指出，戴口罩跑步會造成呼吸阻力大，如果還有心血管或呼吸道疾病會造成身體不適等，提醒民眾避免於身體出狀況時勉強運動。