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台北市警士林分局1警確診 同樓層30多人正在醫院快篩

疫情當前他不戴罩還罵警這下慘了！最重罰1.5萬並究辦

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

疫情嚴峻，60歲的古姓男子昨天近中午在台中市大里區大買家量販店國光店二樓販食區未戴口罩，經警方勸導後離去後，又二度回到二樓沒戴口罩趴趴走。警方確認男子身分後，依違反傳染病防治法開單告發，男子不願簽名，還對員警咆哮、質問「誰規定要戴口罩？」辱罵三字經等，並高舉拳頭，警方見勸阻無效，隨即當場壓制男子法辦。警方說，男子不但要面對傳染病防治法最高1.5萬元的罰款外，並依妨害公務依法送辦。

台中市警局霧峰分局國光派出所說明，國光派出所員警昨天上午11時30分巡邏時，接獲大買家量販店國光店報案，指稱有一名男子在二樓販食區飲食未戴口罩，請警方前往取締。

警方說明，員警到場時，發現一名男子未佩戴口罩，立即告知最新的疫情規定，並請其戴上隨身攜帶的口罩，男子配合戴上口罩，並向警方表示「上個廁所就離開」。就在警方以為該名男子配合警方勸導並離去時，又接獲賣場人員報案，指稱該名男子又回到二樓販食區，且沒戴口罩在遊蕩。

警方指出，員警上前去制止，並要求該名男子戴上口罩，男子沒有配合，警方確認身分後依違反傳染病防治法開單告發，男子不願意簽名，且在賣場內咆哮、質問員警「誰規定要戴口罩？」要求員警給他法律依據，還對員警辱罵三字經等，並高舉拳頭，警方見勸阻無效，隨即當場壓制男子，並依妨害公務依法送辦。

霧峰分局長陳家銘呼籲，市民大眾要共體時艱，防疫視同作戰，警方會積極貫徹中央防疫政策，停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會，外出強制戴口罩，落實實聯制等防疫規定。若有相關違規情事，警方絕對依法追訴，絕不姑息，值此疫情延燒之際，民眾千萬不要掉以輕心或心存僥倖以身試法，大家齊心團結抗疫，以免害人又害己。

台中市古姓男子沒戴口罩被警方依違反傳染病防治法開單告發後，男子對員警咆哮。記者趙容萱／翻攝
台中市古姓男子沒戴口罩被警方依違反傳染病防治法開單告發後，男子對員警咆哮。記者趙容萱／翻攝
台中市古姓男子沒戴口罩被警方依違反傳染病防治法開單告發後，男子高舉拳頭，隨即遭員警當場壓制。記者趙容萱／翻攝
台中市古姓男子沒戴口罩被警方依違反傳染病防治法開單告發後，男子高舉拳頭，隨即遭員警當場壓制。記者趙容萱／翻攝
台中市古姓男子沒戴口罩被警方依違反傳染病防治法開單告發後，男子高舉拳頭，隨即遭員警當場壓制。記者趙容萱／翻攝
台中市古姓男子沒戴口罩被警方依違反傳染病防治法開單告發後，男子高舉拳頭，隨即遭員警當場壓制。記者趙容萱／翻攝

口罩 疫情 傳染病

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