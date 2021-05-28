高雄男慢跑突昏厥倒地 派出所警員將他從鬼門關前拉回

高雄葉姓男子晚間慢跑時，突身體不適昏厥在地，幸好一旁派出所警員見狀衝出急救，將葉從鬼門關前拉回，送醫後無大礙。

警方表示，葉男（34歲）前天晚上9點多時，在外慢跑到左營警分局博愛四路附近，但他突然昏厥倒地，正好被派出所內警員李俊明看見，李員立即一邊轉身大喊「所長，有人昏倒了！快叫119」，一邊衝出所外對葉男實施心肺復甦術。

在數十秒後，葉男有了明顯喘氣，正當搶救的眾人開心終於恢復生命跡象時，葉男又瞬間失去呼吸心跳，警方再度施以心肺復甦術仍無起色。