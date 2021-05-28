聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男慢跑突昏厥倒地 派出所警員將他從鬼門關前拉回
高雄葉姓男子晚間慢跑時，突身體不適昏厥在地，幸好一旁派出所警員見狀衝出急救，將葉從鬼門關前拉回，送醫後無大礙。
警方表示，葉男（34歲）前天晚上9點多時，在外慢跑到左營警分局博愛四路附近，但他突然昏厥倒地，正好被派出所內警員李俊明看見，李員立即一邊轉身大喊「所長，有人昏倒了！快叫119」，一邊衝出所外對葉男實施心肺復甦術。
在數十秒後，葉男有了明顯喘氣，正當搶救的眾人開心終於恢復生命跡象時，葉男又瞬間失去呼吸心跳，警方再度施以心肺復甦術仍無起色。
這時博愛四路派出所長林明進立即用心臟去顫器取出，依照指示操作，經過持續電擊，在消防救護員到場後，順利將葉男送往高雄榮民總醫院急救，搶救後終於把葉從鬼門關搶救回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言