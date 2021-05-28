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高雄男慢跑突昏厥倒地 派出所警員將他從鬼門關前拉回

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄葉姓男子晚間慢跑時，突身體不適昏厥在地，幸好一旁派出所警員見狀衝出急救，將葉從鬼門關前拉回，送醫後無大礙。

警方表示，葉男（34歲）前天晚上9點多時，在外慢跑到左營警分局博愛四路附近，但他突然昏厥倒地，正好被派出所內警員李俊明看見，李員立即一邊轉身大喊「所長，有人昏倒了！快叫119」，一邊衝出所外對葉男實施心肺復甦術。

在數十秒後，葉男有了明顯喘氣，正當搶救的眾人開心終於恢復生命跡象時，葉男又瞬間失去呼吸心跳，警方再度施以心肺復甦術仍無起色。

這時博愛四路派出所長林明進立即用心臟去顫器取出，依照指示操作，經過持續電擊，在消防救護員到場後，順利將葉男送往高雄榮民總醫院急救，搶救後終於把葉從鬼門關搶救回。

高雄葉姓男子晚間慢跑時，突身體不適昏厥在地，幸好一旁派出所警員見狀衝出急救，將葉從鬼門關前拉回，送醫後無大礙。記者邱奕能／翻攝
高雄葉姓男子晚間慢跑時，突身體不適昏厥在地，幸好一旁派出所警員見狀衝出急救，將葉從鬼門關前拉回，送醫後無大礙。記者邱奕能／翻攝
高雄葉姓男子晚間慢跑時，突身體不適昏厥在地，幸好一旁派出所警員見狀衝出急救，將葉從鬼門關前拉回，送醫後無大礙。記者邱奕能／翻攝
高雄葉姓男子晚間慢跑時，突身體不適昏厥在地，幸好一旁派出所警員見狀衝出急救，將葉從鬼門關前拉回，送醫後無大礙。記者邱奕能／翻攝

林明進 榮民 救護員

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