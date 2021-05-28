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這位「正義姊」把無罩男一把推出超商 他三進她三推出

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

打擊不戴口罩變成全民運動！雲林縣斗六市分局接連接獲多起檢舉民眾不戴口罩，其中一位「正義姊」的表現，把一名不戴口罩的男子，一把推出超商外，更叫人讚佩，這名男子被制止不聽還「三進三出」強行要再進超商，被這位超猛的「正義姊」連打帶推，轟出超商，在場的人都嚇傻眼，但也為她見義勇為的義舉表示敬佩。

斗六分局近日來連續接獲多起報案未戴口罩，本月22日接獲一名溝埧地區的一名加油站員工報案，有客人不戴口罩且還不願配合實名制，屢勸不聽，警方趕到時，這名男子油未加即駕車快速離去，警方從監視器車牌，今天找到這名男子，並將相關事證彙整後依違反傳染病防治法函請衛生局裁處。

「不戴口罩就給我出去啦！」莿桐鄉一家超商，昨天有一名男子未戴口罩進入一家超商，店員和店內客人發現，力勸他戴上口罩，但這名男子就是不聽，還說外面熱進來吹冷氣不行嗎？店員說要報警，他仍置之不理。

當時一名正在購物的女子，見店員勸阻無效，一怒就衝過去，把這名男子一把推出店外，要他回去戴口罩再來，但男子又兩度試圖進入超商，又被這位「正義姊」強力轟出門外，此時店員趕緊報警，並合力阻止男子再進店，過不久，員警到場，男子仍拒絕配合，警方現場蒐證後開立處理紀錄表函請衛生主管機關裁處。

事後，在場的客人都為女子義舉叫好，並稱讚她是防疫的「正義姊」。

「正義姊」要這名未戴口罩又不勸的男子回去戴口罩再來買東西，但男子仍不理會，「正義姊」一怒就把無罩男轟出店外。記者蔡維斌／翻攝
「正義姊」要這名未戴口罩又不勸的男子回去戴口罩再來買東西，但男子仍不理會，「正義姊」一怒就把無罩男轟出店外。記者蔡維斌／翻攝
「正義姊」要這名未戴口罩又不勸的男子回去戴口罩再來買東西，但男子仍不理會，「正義姊」一怒就把無罩男轟出店外。記者蔡維斌／翻攝
「正義姊」要這名未戴口罩又不勸的男子回去戴口罩再來買東西，但男子仍不理會，「正義姊」一怒就把無罩男轟出店外。記者蔡維斌／翻攝
「正義姊」要這名未戴口罩又不勸的男子回去戴口罩再來買東西，但男子仍不理會，「正義姊」一怒就把無罩男轟出店外。記者蔡維斌／翻攝
「正義姊」要這名未戴口罩又不勸的男子回去戴口罩再來買東西，但男子仍不理會，「正義姊」一怒就把無罩男轟出店外。記者蔡維斌／翻攝

口罩 超商 衛生局

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