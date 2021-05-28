影／不消毒、量體溫硬闖超市吃罰單 嬤飆罵：你們走開
台中市大雅區一名72歲張姓阿嬤昨進入超市拒絕量體溫、實名制，雙手未用酒精消毒碰觸架上商品，店員直呼，「請妳出去」，張竟辱罵三字經、摔商品大吼，「你們走開！」店家氣得報警。警方告知張未量測體溫、實聯制的行為已違反傳染病防治法，最高可處15000元罰鍰。
昨天下午2點多，張姓阿嬤到大雅區雅環路二段一家超市採買，但張不配合實聯制、不消毒就逕自進入超市，店員勸阻無效，張大吼，「你們走開啦！」故意碰觸架上商品，店員勸阻，「小姐，你沒有消毒不要碰(商品)」。
但張行徑越囂張，不斷對店員怒罵三字經、摔商品，店員在旁直呼，「報警！」、「請妳出去」，張這才離開。
張姓阿嬤誇張行徑全被一旁顧客拍下上傳，網友寫下，「真的親眼看見不量體溫、不噴酒精、不掃條碼，也不簽名就闖進來，還摔東西攻擊辱罵店員的婦女，出去還向店員摔酒精瓶」，引發網友熱議。
台中市警察局大雅分局大雅分駐所所長蔡易儒表示，警方到場張姓阿嬤已離開，警方循線查獲後，告知張違反實聯制、未量測體溫逕行進入店內，已違反傳染病防治法案件通知單，報請市府權責單位裁罰，將處3000元至15000元罰鍰。
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