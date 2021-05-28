影／不消毒、量體溫硬闖超市吃罰單 嬤飆罵：你們走開

台中市大雅區一名72歲張姓阿嬤昨進入超市拒絕量體溫、實名制，雙手未用酒精消毒碰觸架上商品，店員直呼，「請妳出去」，張竟辱罵三字經、摔商品大吼，「你們走開！」店家氣得報警。警方告知張未量測體溫、實聯制的行為已違反傳染病防治法，最高可處15000元罰鍰。

昨天下午2點多，張姓阿嬤到大雅區雅環路二段一家超市採買，但張不配合實聯制、不消毒就逕自進入超市，店員勸阻無效，張大吼，「你們走開啦！」故意碰觸架上商品，店員勸阻，「小姐，你沒有消毒不要碰(商品)」。

但張行徑越囂張，不斷對店員怒罵三字經、摔商品，店員在旁直呼，「報警！」、「請妳出去」，張這才離開。

張姓阿嬤誇張行徑全被一旁顧客拍下上傳，網友寫下，「真的親眼看見不量體溫、不噴酒精、不掃條碼，也不簽名就闖進來，還摔東西攻擊辱罵店員的婦女，出去還向店員摔酒精瓶」，引發網友熱議。